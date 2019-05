Auszeichnung für SG Griesingen und TSV Rißtissen

Zum elften Mal ist der Lotto-Sportjugend-Förderpreis vergeben worden. Bei der Preisverleihung im Europa-Park Rust wurden 105 Sportvereine aus Baden-Württemberg für vorbildliche Jugendarbeit ausgezeichnet – darunter die SG Griesingen, die aus der Region Donau-Oberschwaben-Bodensee den zweiten Preis erhielt, und der mit einem Sonderpreis bedachte TSV Rißtissen.

Mehr als 450 Vereine aus Baden-Württemberg hatten sich um die mit einer Gesamtsumme von 100 000 Euro dotierte Auszeichnung beworben. Gefragt waren pfiffige, ehrenamtliche Aktionen in den Jahren 2017 und 2018. Den mit 6000 Euro dotierten Landessieg holte sich der Sport-Club Offenburg für sein Mentoring-Programm. Aus den zehn Regionen wurden herausragende Projekte von Vereinen belohnt. Der erste Preis in der Region Donau-Oberschwaben-Bodensee ging an den SV Steinhausen/Rottum für das Projekt „Laufen gegen den Krebs“, mit dem zweiten Preis wurde die SG Griesingen für ihren Einsatz bei den Projekten „Jugendfreizeit 2017 – Manege frei“ sowie „Jugendfreizeit 2018 – Unterwasserwelt“.

„Soziale Bindung gestärkt“

Über Jahre sei mit dem Projekt „Jugendfreizeit“ eine Veranstaltung herangewachsen, die sich den Jugendlichen durch unterschiedliche Mootos, neue Workshops, wechselnde Orte und verschiedene Betreuer jährlich neu präsentiere, teilt die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mit, die seit vielen Jahren den Förderpreis zusammen mit dem Landesministerium für Kultus, Jugend und Sport sowie der Baden-Württembergischen Sportjugend auslobt. „Jugendfreizeit“ bietet die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters und Geschlechts zusammenzubringen und die soziale Bindung der Vereinsmitglieder untereinander zu stärken“, heißt es weiter.

Der dritte Preis in der Region ging an den Marine-Verein Wangen für ihre Segelkurswoche für Kinder und Jugendliche, der vierte Preis an die Schwimmabteilung des TSV Riedlingen (Projekt „Mehr wir, weniger ich“) und der fünfte an den TSV Blaustein (Sportcamp unter dem Motto „Starke Kinder in der Welt der Piraten“).

Mit einem Sonderpreis in der Kategorie „Austausch mit anderen Ländern“ wurde der TSV Rißtissen bedacht. Die Jury unter Vorsitze von Professor Klaus Bös würdigte das Engagement der Jugendfußball-Abteilung des TSV für ein soziales Projekt in Südafrika. Die Abteilung habe in den vergangenen Jahren Sammel- und Spendenaktionen organisiert und die Erlöse seien einem Kindergarten in Südafrika zugutegekommen. Mit dem Geld sei auch die Gründung einer Fußballmannschaft ermöglicht worden, das den Teamnamen „Rißtissen“ trägt.

Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker lobte bei der Preisverleihung in Rust die Leistung der Gewinner: „Es ist faszinierend, was die Vereine auf die Beine stellen. Alle Preisträger beweisen mit ihrem Einsatz, wie sehr der Sport die Menschen bewegt.“ Der Förderpreis setze ein Zeichen, dass herausragendes Engagement wahrgenommen und auch wertgeschätzt werde, sagte die Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg, Elvira Menzer-Haasis. Als Vertreter des Kultusministeriums sagte Staatssekretär Volker Schebesta: „Die Sportvereine sind eine große Klammer unserer Gesellschaft. Soziale Herkunft, Religion und Hautfarbe spielen keine Rolle. Was zählt, sind die Werte des Sports. In den Vereinen werden Fairplay, Toleranz und Teamgeist ganz selbstverständlich vorgelebt. Das macht die Nachwuchs- und Jugendarbeit der Vereine so wichtig für uns alle.“