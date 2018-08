Auswärtssiege für TSG Ehingen und TSG Rottenacker

Sieben Punkte haben am dritten Spieltag die Bezirksligisten der Region erobert. Dabei zeigte sich die TSG Rottenacker in Hundersingen sehr torfreudig

SV Sigmaringen- SV Uttenweiler 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Marc Vogel (6.). - Z.: 150. -

TSV Riedlingen- TSG Ehingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Mathias Brinsa (77.), 0:2 Valentin Gombold (87.). - Z.:400. - Im Duell Aufsteiger gegen Absteiger sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Ehingens Offensivbemühungen hielten sich dabei jedoch in der ersten Hälfte noch in Grenzen. Stattdessen erspielten sich die „Rot-hosen“ ein deutliches Chancenplus und trafen zweimal nur die Latte. Die Teams begegneten sich nach Seitenwechsel auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase erhöhte der Favorit das Tempo - mit Erfolg. Zunächst traf Mathias Brinsa im Anschluss an einen Freistoß zum 0:1, ehe der kurz zuvor eingewechselte Valentin Gombold mit seinem zweiten Ballkontakt den Sieg klarmachte. „ Ein Remis hätten wir uns anhand des Spielverlaufs definitiv verdient gehabt“, resümierte Riedlingens Abteilungsleiter Martin Hinz.

SF Hundersingen - TSG Rottenacker 4:6 (2:3). - Tore: 0:1 Simon Striebel (11/FE.), 0:2 Jannik Sachpazidis (29.), 0:3 Daniel Meyer (36.), 1:3 Dennis Heiß (39.), 2:3 Julian Störkle (42.), 2:4, 2:5 Kevin Wehle (52./65.), 3:5 Marcel Störkle (67.), 3:6 Kevin Wehle (70.), 4:6 Xaver Koch (75.). - Gelb-Rote Karte: Jannik Sachpazidis (77./TSG; wdh. Foulspiel). - „Der Knoten ist geplatzt“, freute sich Trainer Timm Walter nach dem ersten Sieg der Saison. Die Partie hätte auch 10:10 enden können. Die Teams agierten auf beiden Seiten mit offenem Visier und waren offensiv eingestellt. „Am Ende war die bessere Chancenverwertung der Gäste entscheidend“, sagte Hundersingens Spielleiter Karl Störkle nach der Begegnung. Aus Rottenacker Sicht war das 2:4 für den Auswärtserfolg vorentscheidend. Schon zur Halbzeit lag die TSG Rottenacker knapp in Führung, nachdem sie nacheiner halben Stunde mit 0:3 geführt hatte. Nach dem 3:2 zur Pause strebten die Gäste über 4:2 und 6:3 einem sicheren Sieg zu. „Die Einstellung hat gepasst“, sagte Timm Walter. Beide hatten eine starke Offensive, welche den Abwehrreihen Probleme bereitete.

FC Laiz - FV Bad Schussenried 0:5 (0:3). - Tore: 0:1 Daniel Metzger (9.), 0:2 Eigentor (40.), 0:3, 0:4 Felix Bonelli (45+1./71.), 0:5 Kraft (85.).

SG Hettingen/Inneringen- FC Krauchenwies 0:0.

SG Altheim - SV Hohentengen 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Dominik Späth (49.), 1:1 Kai Remensperger (68.). - In der ersten halben Stunde war die SG Altheim deutlich im Vorteil und hatte auch mehrere Torchancen. Doch nach der 1:0-Führung waren die Gäste am Drücker, jedoch ohne zwingende Torchancen. Die SG Altheim vergab einen möglichen Sieg, als die Gastgeber in der 80. Spielminute einen Elfmeter verschossen.