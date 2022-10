Einem äußerst sensiblen und gleichzeitig wichtigem Thema nehmen sich die Grund- und Werkrealschule Michel-Buck-Schule Ehingen in Kooperation mit der Grundschule im Alten Konvikt sowie der 4. Klassen der Längenfeld-Grundschule derzeit an: Bis Ende Oktober ist in der Michel-Buck-Schule die gemietete Ausstellung des Kinderschutzbunds Ulm/Neu-Ulm „Echt Klasse!“ zu sehen, welche den Schutz vor sexueller Gewalt thematisiert.

Die Konzeption der Ausstellung hat das Petze-Institut für Gewaltprävention in Kiel übernommen. „Viele Lehrkräfte wissen nicht, wie sie Prävention in den Unterricht holen können. Sie sind oft unsicher und wissen nicht, welche Themen sie anschneiden sollen“, wird Petze-Mitarbeiterin Pia Zeiher in einer Mitteilung zitiert. Die Aufgabe sei es, Unterstützung zu geben, sie zu ermutigen und Material zur Verfügung zu stellen. So kommen die Lehrkräfte bei derartigen Themen einfacher ins Gespräch mit den Kindern und können sie so in ihrer Persönlichkeit stärken.

Das ist auch das Ziel der Ausstellung zum Schutz vor sexueller Gewalt: Die Kinder sollen mithilfe von Hörspielen, Bildern, Büchern und Karten lernen, dass sie auch „Nein“ sagen und in bestimmten Situation Grenzen setzen und sich wehren dürfen. Svetlana Roth, Schulsozialarbeiterin beim Kinder- und Jugendhilfeverein Oberlin e.V., sagt: „Es geht darum, die Kinder zu selbstbewussten Menschen zu erziehen, die ihre Gefühle – auch gegenüber von Erwachsenen – benennen dürfen und dafür respektiert werden.“ Das gelingt mithilfe interaktiver Stationen, die verschiedene Schwerpunkte haben.

An anderer Stelle sollen die Schüler auf ihr eigenes Bauchgefühl vertrauen: Dort betrachten sie Bilder, auf denen ein Dino in verschiedenen Situationen abgebildet ist. Anschließend müssen sie seine Emotionen deuten, ob er darauf etwa zufrieden oder unglücklich ist.

Die Ausstellung und die Auseinandersetzung mit dem Thema wird in Ehingen durchweg positiv und mit großem Interesse aufgenommen. Im Gespräch mit den Eltern wird laut Oberlins Schulsozialarbeiterin Svetlana Roth deutlich, dass diese sehr froh sind über die innovative Art und Weise der Aufklärung, sowie allem was damit verbunden ist. Die Sexualerziehung sei damals ganz anders gewesen. Die Ausstellung trage einen ausgezeichneten Teil dazu bei, dass es heutzutage viel selbstverständlicher ist, über den Körper und alle Körperteile zu sprechen.