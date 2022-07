Ausstellung von Stefan Bircheneder in der städtischen Galerie

Eine Welt verfallender Fabrikhallen, verlassener Spinde und Geräte erweckt der gelernte Kirchenmaler Stefan Bircheneder mit aus Objekten und Malerei und Rauminstallationen zum Leben. Statt Glanz und Gloria dominiert hier die eigenwillige Ästhetik von Rost und bröckelndem Putz. Zu sehen sind diese Kunstwerke in der Ausstellung „Stillstand“, die am kommenden Sonntag, 17. Juli, um 11 Uhr in der städtischen Galerie eröffnet wird. Die Veranstalter schreiben dazu: „Bircheneders Kunstwerke sind Elegien auf das analoge Zeitalter der mechanischen, manuellen Industriebetriebe, deren Untergang wir gerade erleben – ein Memento Mori menschlichen Tuns. Die Spinde mit persönlichen Relikten werden zu melancholischen Porträts der Menschen, die daraus verschwunden sind.“ Der Künstler selbst wird bei der Eröffnung in einem Gespräch Einblicke in sein Schaffen und Werk geben. Dauer der Ausstellung: bis zum 29. September.