Ausstellung „tierlieb“ in Ehingen-Berg

Die Ausstellung „tierlieb...“ mit Werken von Andrea Bräuning und Heidi Moll ist ab 3. Juli in Galerie&Kunstkeller im Bäumle in Ehingen-Berg zu sehen. Die Malerin Andrea Bräuning lebt die Liebe zur Natur und zu Tieren in ihren Bildern aus. Hund, Katze, Affe, Pferd, Elefant und andere sind in ihrer Daseinsfreude, aber auch Verletzlichkeit dargestellt. Das Schöne, das Gute und Liebenswerte der jeweiligen Kreatur soll hervorgehoben werden und zeigen, wie wichtig und schützenswert Tiere für den Menschen sind. Die Laichinger Künstlerin arbeitet bevorzugt mit Ölfarbe auf Leinwand. Heidi Moll ergänzt die Ausstellung mit plastischen Arbeiten und Objekten. Sie geht humorvoll, aber auch manchmal zum Nachdenken anregend mit dem Thema „tierlieb“ um. Viele der Kleinplastiken fertigte sie passend zu Bräunings Bildern und integrierte teilweise Tierfiguren aus dem ehemaligen Spielzeugfundus des Sohnes. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr; dabei stehen Andrea Bräuning und Heidi Moll für Gespräche zur Verfügung. Die Ausstellung ist dann bis 27. Juli zu sehen, die Öffnungszeiten sind sonntags von 15 bis 17 Uhr, mittwochs von 17 bis 19 Uhr, oder nach Vereinbarung (Telefon: 07391/1058). Foto: privat