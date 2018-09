Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Armut

„Augen auf! Armut im Blick“ So lautete das Motto der Ausstellung im Bürgerhaus Oberschaffnei in Ehingen, die am Mittwochnachmittag eröffnet wurde. Insgesamt 24 Gruppen gestalteten 125 Poster zu dem Thema Armut. Zwölf davon wurden prämiert und können nun in der Oberschaffnei bestaunt werden. Bis Mitte Oktober soll die Ausstellung noch zu sehen sein. Nach der Oberschaffnei werden die Poster noch im Bürgerbüro Ehingen ausgestellt.

Auch Bürgermeister Sebastian Wolf besuchte die Ausstellungseröffnung und freute sich besonders, dabei auch ein prämiertes Bild aus Ehingen zu sehen. Die Kinder des Kinderschutzbundes gestalteten gemeinsam ein Poster und setzen sich im Rahmen des Projekts mit dem Thema auseinander. Besonders deutlich sollte bei den Postern werden, dass Armut nicht nur in Entwicklungsländern ein Problem ist, sondern auch direkt vor der eigenen Haustür.

Bereits zum siebten Mal beteiligt sich die Stadt Ehingen an der bundesweiten Aktionswoche, die sich rund um das bürgerschaftliche Engagement dreht. Dabei steht nicht nur im Fokus, die Vielfalt von Freiwilligenarbeit sichtbar zu machen und dieses Engagement zu würdigen, sondern auch um aufzuzeigen, wie jeder einzelne selbst aktiv werden und helfen kann.

Interessierte hatten die Möglichkeit, die verschiedenen Handlungsbereiche und Möglichkeiten kennenzulernen. Neben der Kunstausstellung gab es auch viele weitere Möglichkeiten mit Engagierten ins Gespräch zu kommen. So gab es unter anderem einen ökumenischen Gottesdienst, einen Tag der offenen Tür beim Kinderschutzbund, sowie die Ausstellungseröffnung „Augen auf! Armut im Blick“.

Im Zentrum der Ausstellung steht ganz klar das erste der 17 Nachhaltigkeitsziele „Armut bekämpfen“. „Für uns war es am wichtigsten, dass Familien, Schulklassen und auch andere Gruppen sich gemeinsam mit dem Thema auseinandersetzen und alle Besucher der Ausstellung sehen, wie jeder einzelne von uns Armut sowohl im positiven, als auch im negativen Sinne beeinflussen kann“, betont Welt-Regionalpromotorin Kirsten Tretter. Gemeinsam mit Ursula von Helldorff, Moderatorin Arbeitskreis Soziales in der lokalen Agenda, und Gabriele Stolz, von der Geschäftsstelle der Lokalen Agenda, hat sie das Projekt organisiert und geleitet. Eine Vertiefung des Austausches zwischen den sozialen Einrichtungen soll bei dem Abschlussfest am Donnerstag, 27.September, um 19 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei stattfinden.