Ausgelassene Stimmung beim Sommerfest

Am 23. Juli fand die Jahreshauptversammlung des Camping Club Ehingen in Ennahofen bei unseren Camperfreunden Karl Heinz und Ingrid Dupuy statt. Die Versammlung begann mit der Begrüßung der 35 Mitglieder durch Vorstand Jürgen Meißner der diese darauf bat sich zur Totenehrung zu erheben.

Es folgten die Berichte von Vorstand Jürgen Meißner und Schriftführer Florian Haag, beide mit einem Rückblick auf das vergangene Camperjahr, der coronabedingt mager ausviel. Von Kassenwart Gerold Hecht kam ein ausführlicher Bericht über die Finanzen aus dem vergangenen Jahr 2021. Die Kassenprüfer Gebhard Grab und Dieter Meißner bescheinigten eine einwandfrei geführte Kasse und empfahlen daraufhin die Entlastung. Die Entlastung des Vorstandes wurde deshalb durch die anwesenden Mitglieder einstimmig vorgenommen.

Was wäre ein Club ohne die langjährigen Mitglieder. Vorstand Jürgen Meißner durfte deshalb einige davon mit einem kleinen Geschenk überraschen. Hans Flögl für 30 Jahre, Karl Heinz mit Ingrid Dupuy für 20 Jahre, Florian mit Sabine Haag, Gerold mit Christine Hecht und Nenad mit Monika Andres für jeweils zehn Jahre.

Jürgen Meißner bedankte sich danach bei den Anwesenden für die Teilnahme an der diesjährigen Hauptversammlung und wünschte allen ein erfolgreiches und unfallfreies Camperjahr 2022.

Im Anschluss an die Versammlung konnte dann endlich das bei allen beliebte Sommerfest des Camping Club beginnen. Sonne im Überfluss, Spansau und Getränke sorgten für eine ausgelassene Stimmung am Tisch und später beim Lagerfeuer bis spät in die Nacht. Die Übernachtungsgäste, die wie immer mit eigenem Bett angereist sind, trafen sich am Sonntagmorgen zum gemeinsamen Frühstück, um anschließend gestärkt das Gartengrundstück der Familie Dupuy in den Originalzustand zurück zu versetzen.