Ausflug des MV Kirchbierlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einigen Jahren Pause starteten die Aktiven des MV Kirchbierlingen am Wochenende vom 23. September zum langersehnten Vereinsausflug. Ziel war die Region Innsbruck/Wattens in Österreich. Nach einer Stadtführung in Innsbruck ging es weiter nach Wattens, wo die Musiker am Freitagabend ein einstündiges Platzkonzert spielten. Am Samstag stand eine Schifffahrt auf dem Achensee sowie die Besichtigung der „Swarowski-Kristallwelten“ auf dem Programm. Auf der Heimfahrt am Sonntag waren sich alle einig, dass dies mal wieder ein unvergesslicher Ausflug war.