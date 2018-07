Ausfahrt mit Oldtimern

Der Wettergott hatte es gut hinbekommen: Mit dem Start der Oldtimerausfahrt des Rotary Clubs Ehingen-Alb-Donau ins Lautertal hat der Nieselregen aufgehört und das Wetter zeigte sich bis zur Rückkehr an der Schmiechtalschule von seiner schönsten Seite. So genossen auch die Gäste nicht nur das Fahrgefühl in den schönen Autoveteranen, sondern ließen sich auch bei offenem Verdeck die warme Sommerluft um die Nase wehen lassen.

Der Ehinger Club hatte sich am Sonntag nicht nur selbst eine Freude bereitet, sondern auch Schülern der Schmiechtalschule und ihren Familien, die man zu der Oldtimerausfahrt eingeladen hatte. Zwölf sportliche und komfortable Automobile aus England, Italien und Deutschland standen neben einem VW-Bus, Baujahr 1971, und dem historischen Feuerwehrauto der Urspring-Schule zur Verfügung. So konnten alle zehn Schüler und ihre Angehörigen problemlos untergebracht werden. Beim Auslosen der Mitfahrplätze waren die in den flotten Sportwagen besonders begehrt. So gab es nach einem erfolgreichen Lostreffer manchen Freudenjauchzer.

Auf der malerischen Route über Grötzingen hinunter ins Schmiechtal, über Mehrstetten nach Buttenhausen und dann durchs Lautertal bis Indelhausen erreichte man ohne Probleme schließlich die Meisenburg mit ihrer reizvollen Lage und dem schönen Blick ins Tal. Dort gab es Getränke für jeden Geschmack und fleißige Hände aus der rotarischen Familie hatten herzhafte und süße Flammkuchen vorbereitet, die im Holzofen gebacken wurden. Sie stillten nicht nur den Hunger, sondern waren neben Torte und Eis für Jung und Alt ein echter Gaumenschmaus. Die Rückfahrt erfolgte dann über Anhausen, Erbstetten, Mundingen und Kirchen wieder zur Schmiechtalschule. Mit durchweg frohen, glücklichen und zufriedenen Mienen verabschiedeten sich alle voneinander.