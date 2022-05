Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Gasthaus Schwanen in Ehingen fand die Hauptversammlung der Matekapelle statt, der Einladung folgten rund 31 Mitglieder. Der zweite Vorsitzende Michael Peter begrüßte die Anwesenden. Zu Beginn gedachten alle Anwesenden dem verstorbenen Ehrenmitglied Hugo Bumiller. Auch im Jahr 2021 und an der Fasnet 2022 hatte die Matekapelle coronabedingt nur wenige kurze Auftritte.

In seiner Ausführung berichtete der Kassier Jürgen Braig über den Kassenstand. Die Kasse wurde von Dieter Jäger und Hans-Martin Frech geprüft und dem Kassierer wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Karl-Heinz Wekenmann bat die Mitglieder um die Entlastung der Vorstandschaft, welche einstimmig erfolgte.

Bei den anstehenden Wahlen wurden der 1. Vorsitzende Hermann Schlecker, sein Stellvertreter Michael Peter, Kassier Jürgen Braig und Schriftführer Eberhard Junker in ihren Ämtern bestätigt. Für die nächsten drei Jahre wurden Günter Kiem, Guido Schenk, Eberhard Müller, Svenja Liebhart, Robert Bongers und Markus Walter als Beisitzer wiedergewählt. Ernst Halder stellte sich nicht mehr zur Wahl; für ihn wurde Daniel Hink als neuer Beisitzer gewählt.

Michael Peter gab noch einen kurzen Ausblick auf die Fasnet 2023. Am 28. und 29. Januar 2023 findet das Narrentreffen in Sigmaringen und am 04. und 05. Februar 2023 das Narrentreffen in Tettnang statt.

Der letzte Punkt des Abends war die Vorstellung von vier Neubewerbern, welche nach einer offenen Wahl als neue Matekameraden begrüßt werden konnten.