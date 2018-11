Ausbildungsmarathon im Fußballbezirk Donau

Der Württembergische Fußballverband (WFV) bietet bis auf eine Veranstaltungsreihe alle Ausbildungsabschnitte zur Trainer-C-Lizenz regional an. Die Ausbildung umfasst den Basislehrgang, dann alternativ den Profillehrgang „Kinder“ und „Jugend“ oder „Jugend“ und „Erwachsene“ sowie den Prüfungslehrgang. Nur der Profillehrgang „Erwachsene“ wird ausschließlich an den zentralen Schulungsstätten in Ruit oder Wangen angeboten. Im Bezirk Donau gab es zuletzt drei Trainerlehrgänge.

Profillehrgang „Jugend“ in Altshausen: 24 Trainer und eine Trainerin trafen sich an zwei Wochenenden. Aufbauend auf den Basislehrgang vermittelte der Leiter des Regionalen Ausbildungszentrums Süd (RAZ Süd), Frank Scheffold (Oberstetten), weitere Themen zur Trainingsplanung von C-, B- und A-Junioren. Nach der Theorie folgte die Praxis. Die Einbindung der angehenden Trainer erfolgte über Lehrproben, die vor der Gruppe umzusetzen waren. Das Thema Sozialkompetenz stellte Thomas Henes (Bitz) vor; Trainer sind nicht nur fachlich gefordert, sondern auch als Vermittler gegenüber Spielern, Schiedsrichter, Fans und Eltern. Am Ende überreichte Schulungsleiter Martin Teufel (Inneringen) allen erfolgreichen Teilnehmern das Zertifikat, darunter aus dem Bezirk Donau Pierre Dautel, Niclas Regitz (SV Bingen/Hitzkofen), Jörg Egle, Willi Mayer, Ralf Singer (FV Altshausen), Dennis Klink, Peter Müller (TSV Sigmaringendorf), Michael Knoll, Frank Maas, Markus Stöhr, Daniel Willsch (SV Uttenweiler), Mike Krackow (SG Hettingen/Inneringen), Jörg Züfle (TSV Rulfingen).

Basislehrgang in Engelswies: Den Einstieg in die Trainer-C-Ausbildung gab es mit dem Basislehrgang in Engelswies. Referent war Jürgen Hinderhofer (Bad Saulgau) vom WFV-Trainerlehrstab. Hauptaufgabe der Trainer ist, Spieler und Mannschaft zu verbessern. Dabei geht es nicht nur darum, Übungseinheiten auszuwählen und vorzutragen. Vielmehr zeichnet Trainer aus, dass sie Fehler erkennen und beheben. Die Teilnehmer in Engelswies erhielten unterschiedliche Aufgaben und waren mit Einzel-, Gruppen oder Mannschaftskorrekturen gefordert. 21 Teilnehmer waren es in Engelswies, Schulungsleiter war Martin Teufel (Inneringen), Bildungs- und Qualifizierungsbeauftragter des Bezirks Donau. Alle 21 Teilnehmer erhielten auch die Lehrgangsbestätigung. Dies waren aus dem Bezirk Donau: Daniel Burghardt (SV Sigmaringen), Marco De Vito, Alexander Hoch, Heiko Stauß (SV Unter-/Oberschmeien), Jan Engel (SV Bingen/Hitzkofen), Christoph Grof, Gregor Kasinsi, Pascal Laurent, Severin Müller, Andreas Neumann, René Schatz, Stefan Schönbucher, Maximilian Stroppel, Manuel Stroppel, Yannik Stroppel, Tim Sturm, Marvin Winz (FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies), Jochen Gulde, Jonathan Guth (SV Langenenslingen).

Prüfungslehrgang in Uttenweiler: Zum dritten Mal bot der Bezirk Donau einen Prüfungslehrgang zur Trainer-C-Lizenz an. Nach der Pilotveranstaltung 2016 in Langenenslingen und dem Prüfungslehrgang 2017 beim FV Neufra war nun der SV Uttenweiler Gastgeber. Den Prüfungslehrgang „Kinder/Jugend“ sowie „Jugend/Erwachsene“ leitete Frank Scheffold (RAZ Süd). Nach der schriftlichen Prüfung wurden an den weiteren Tagen hauptsächlich die Lehrproben einstudiert, aber auch Sofortmaßnahmen bei Sportverletzungen, Regelkunde und Aufsichts- und Haftungspflicht wurden vermittelt. An den letzten beiden Lehrgangstagen folgten die Praxisprüfungen durch Stefan Wiest (Ringschnait), Patrick Fähnrich (Bad Waldsee) und Peter Trefzger (Wiblingen) vom WFV-Trainerlehrstab.

Da alle Teilnehmer die Prüfungen bestanden hatten, war keine Einzelbesprechung nötig. Ein Wermutstropfen war die Teilnehmerzahl, da fünf Plätze unbesetzt blieben. Mit Erfolg schlossen ab: Dennis Klink, Peter Müller (TSV Sigmaringendorf), Michael Knoll, Markus Stöhr, Daniel Willsch (SV Uttenweiler), Tom Breymaier (TSG Rottenacker), Caner Kaygisiz (FTSV Kuchen), Manuel Strobel (TSV Sondelfingen), Mustafa Taskin (TSV Wendlingen), Jan Winzenried (SV Bad Buchau).