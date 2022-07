Ausbildung bei der Stadtverwaltung

Bei der Messe „Tob Job“ am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. Juli, in der Lindenhalle stellt die Stadtverwaltung Ehingen ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor. Rund 600 Beschäftigte sind momentan bei der Verwaltung der Großen Kreisstadt angestellt. Die klassischen Verwaltungsaufgaben nehmen dabei nur einen geringen Teil des Aufgabenspektrums ein. Das spiegelt sich auch in den Ausbildungsangeboten wider: Neben den klassischen Verwaltungs- und Sozialberufen bietet die Stadt auch unbekanntere Ausbildungsberufe an, wie die Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, sowie zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik.

Auch Erzieher gehört zu den Ausbildungsberufen der Stadt. Die duale Ausbildung umfasst sowohl theoretische und praktische Ausbildungsanteile und dauert ohne Berufskolleg drei Jahre. Die theoretische Ausbildung findet an einer Fachschule für Sozialpädagogik statt. Praktische Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit können an einer Kindertageseinrichtung der Stadt Ehingen gemacht werden. Zulassungsvoraussetzungen für die Aufnahme in die Fachschule für Sozialpädagogik (praxisintegriert) sind der Abschluss der Realschule und der Abschluss des Berufskollegs für Praktikantinnen und Praktikanten.

Der erfolgreiche Abschluss des einjährigen Berufskollegs für Praktikanten sowie der Realschulabschluss sind Voraussetzung zur Aufnahme in die Berufsfachschule für Sozialpädagogik für zwei Schuljahre. Im Anschluss daran erfolgt das einjährige Anerkennungspraktikum in einem städtischen Kindergarten. Nach Abschluss der Ausbildung können die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich in allen sozialpädagogischen Bereichen arbeiten. Die zukünftigen Erzieher beschäftigen sich intensiv mit den einzelnen Schritten der kindlichen Entwicklung.

Die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Ehingen ist auf die Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung ausgerichtet. Als Auszubildende sind sie in vielen Bereichen eingesetzt und lernen die unterschiedlichsten Aufgaben einer Verwaltung kennen, wie zum Beispiel die Rechtsabteilung, das Finanzwesen, das Personalwesen und die Organisation, den Bereich Bildung/Jugend/Soziales, das Kulturamt, das Ordnungsamt oder das Baudezernat. Mit einem guten Hauptschulabschluss oder der Mittleren Reife steht einem für diesen Beruf jede Tür offen.

Die Absolventen des Studiengangs „Public Management“ können vielfältig in gehobenen oder führenden Positionen in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden. Interesse an Kommunalpolitik und die Freude am Umgang mit Menschen sollten mitgebracht werden. Zulassungsvoraussetzungen sind unter anderem das Abitur oder die Fachhochschulreife sowie die Zulassung durch eine der beiden Hochschulen in Ludwigsburg oder Kehl. Das duale Studium umfasst sowohl theoretische und praktische Anteile und dauert insgesamt dreieinhalb Jahre.