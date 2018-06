Aus saisonalen Lebensmitteln Gutes kochen

Bernhard und Tamara Knupfer betreiben seit etwas mehr als fünf Jahren den Gasthof Knupfer in Dettingen. Sie legen sehr viel Wert darauf, dass alle Produkte aus der Region kommen und nur saisonale Obst- und Gemüsesorten auf der Speisekarte stehen. Zum ersten Mal haben die beiden es nun mit ihrem Konzept in den „Slow Food Genussführer Deutschland“ geschafft, in dem aus dem Alb-Donau-Kreis außerdem noch die Feld-Wirtschaft in Blaustein aufgeführt ist.

Als Bernhard Knupfer vor einigen Jahren das Lokal seiner Eltern in Dettingen übernahm, wollte er etwas anders machen. „Einfach und gut“ sollte die Philosophie des neuen Gasthof Knupfers werden. Sein Anspruch: Viel Gemüse und vor allem hochwertige Lebensmittel sollen in seiner Küche zu leckeren Gerichten verarbeitet werden. Der gelernte Koch hat sich dem Thema Slow Food verschrieben. Slow Food, das sind Nahrungsmittel, die naturnah, regional und möglichst ökologisch erzeugt wurden und von deren Produktion und Verkauf die Landwirte und Firmen leben können. „Es ist ein immenser Aufwand, saisonal und frisch zu kochen“, sagt Knupfer, aber er tut es gern.

Bei vielen kleineren Händlern aus der Region bezieht er seine Waren: Die Nudeln kommen beispielsweise aus Dietershausen, das Mehl aus Munderkingen, das Schweinefleisch aus Biberach und die Wurst aus Obermarchtal. Viele Gemüsesorten und die Äpfel für den eigenen Apfelsaft kommen aus dem Garten der Familie. Aktuell erntet die Familie dort Kürbis und Wirsing. Beides wird in den zwei Menüs, die auf der Karte stehen, verarbeitet. Lange haben Knupfers gebraucht, bis sie Händler fanden, die für sie passende Qualität liefern können. „Rindfleisch und Fisch beziehen wir aus Deutschland“, sagt Knupfer. Rindfleisch aus Argentinien oder Seefisch kommen hier nicht auf den Teller. In letzter Konsequenz heißt dieser Anspruch für Bernhard Knupfer auch, dass es eben keine Erdbeeren gibt, wenn die Ernte verhagelt oder der Spargel auf der Karte teurer wird, wenn das Angebot knapp ist.

„Immer mehr Leute leben bewusst und wollen wissen, wo ihre Nahrung herkommt“, hat Bernhard Knupfer in den vergangenen Jahren festgestellt. Durch Mund zu Mund Propaganda sei das kleine Lokal bekannt geworden. In den Slow-Food-Führer haben es Tamara und Bernhard Knupfer über das sogenannte Convivium Ulm geschafft – einem Zusammenschluss von Leuten, die sich für Slow Food interessieren. Dieser Verband hat Knupfers an den Slow-Food-Führer gemeldet. Unerkannt waren die Testesser im Lokal und haben sich unter anderem Karottensüppchen mit Spinat und Spargel-Kohlrabi-Karotten-Gemüse schmecken lassen. Im Kommentar schreiben die Tester: „Den Gast erwartet eine traditionelle Küche, die ihre Speisen stets frisch herstellt.“ Erst kurz bevor der Genussführer Ende September erschien, erfuhren Knupfers von dem Eintrag, weil ihnen eine Urkunde übergeben wurde. „Wir haben uns natürlich riesig gefreut“, sagt Tamara Knupfer.

In den kommenden vier Wochen wollen Knupfers nun den Gastraum umgestalten und gemütlicher und moderner machen. Schließlich sollen sich die Gäste im Lokal so richtig wohlfühlen. Bis einschließlich Sonntag ist das Lokal noch geöffnet, bevor man hier ab Mitte November wieder schlemmen kann.