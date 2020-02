Aus für Granheim und Altheim

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim und der SG Altheim sind in der Vorrunde der Hallen-Verbandsmeisterschaft in Grünkraut ausgeschieden. Altheim belegte in Gruppe B mit sechs Punkten aus vier Spielen hinter dem Verbandsligisten Bellenberg und dem Regionalligisten Alberweiler den dritten Platz und verpasste das Halbfinale, während Granheim in Gruppe A mit neun Punkten hinter dem Oberligisten Tettnang in die Vorschlussrunde einzog. Im Halbfinale unterlag der SVG dem SV Alberweiler 1:2, der sich damit neben dem zweiten Halbfinalsieger Bellenberg für die Verbandsendsrunde qualifizierte. Das Vorrundenturnier in Grünkraut gewann Alberweiler mit 7:1 im Endspiel gegen Bellenberg.