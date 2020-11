Aus drei mach eins: Wie ein Kran-Spezialist in den USA mit einem Kran aus Ehingen zwei Arbeitsschritte überflüssig macht

Die Nordex-Windkraftanlage Delta 4000 mit einem Rotordurchmesser von 149 Metern ist eine Anlage der neuesten Generation in der Leistungsklasse von vier bis fünf Megawatt. Für die Montage ihres Generators auf 108 Metern Nabenhöhe waren bisher drei Hübe erforderlich: Maschinenhaus, Antriebsstrang und Nabe wurden separat gehoben und oben auf dem Turm montiert. Ein amerikanische Kranspezialist hat nun bewiesen, dass es schneller, einfacher und wirtschaftlicher geht: mit nur einem anstelle von drei Hüben.

Kooperation zwischen Liebherr und der US-Firma

Möglich wird dies durch ein neues, verstärkte Auslegersystem, das Liebherr in Zusammenarbeit mit dem Kranspezialist für den Raupenkran LR 11 000 entwickelt hat. Dieses System ist so stark, dass der komplett vormontierte Generator gehoben werden kann: Die achte Variante des SL-Auslegers mit der zweiten Variante der festen Spitze F bietet mit einer Tragkraft von 253 Tonnen bei 114 Metern Hakenhöhe ausreichend Leistung für den Hub des einschließlich Lastaufnahmemitteln 230 Tonnen schweren, kompletten Generators auf 108 Meter Nabenhöhe.

Die Montage von Maschinenhaus mit Antriebstrang und Nabe am Boden ist einfacher und sicherer als in großer Höhe. Kranbetreiber sparen außerdem Logistik und Rüstzeit ein, denn weniger Teile sind zu transportieren und zu montieren.

Arbeit an einem Windpark im Norden von Oklahoma

Das erste Heben eines Nordex Delta 4000 Generators in einem einzigen Hub führte Buckner in einem Windpark im Norden Oklahomas, im Zentrum der Vereinigten Staaten, durch. 130 Tonnen Zentralballast, 250 Tonnen Drehbühnenballast und weitere 80 Tonnen auf der Drehbühnenverlängerung sorgten für die notwendige Stabilität, um die Bruttolast von 230 Tonnen auf 114 Meter Hakenhöhe zu bringen. Die erfolgreiche Premiere wird diesen Montageprozess zum Standard für diese Windkraftanlage machen. Fünf von 17 Krane, die Buckner inzwischen in den USA betreibt, sind mit dem neuen Auslegersystem ausgerüstet.

Mehrere Krane von Liebherr im Einsatz

Bei diesem Windpark-Projekt setzte der Kranspezialist mehrere Liebherr-Krane ein: Teleskopraupenkrane des Typs LTR 1220 waren für die Entladung der Komponenten zuständig und montierten Maschinenhaus, Antriebstrang und Nabe auf dem Boden. Mehrere Liebherr-Raupenkrane LR 1500 montierten die unteren Teile der Türme mit einem Hauptausleger-System und wurden dann auf ein Wippspitzen-System umgebaut, um bei der Montage der Rotorblätter zu assistieren. Zwei LR 11000 montierten die oberen Turmstücke und die Generatoren.