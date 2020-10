Auftaktsieg für TSG Ehingen II

Die Basketballer der TSG Ehingen II haben ihr erstes Spiel der Kreisliga-Saison 2020/21 beim TV Senden-Ay 51:44 gewonnen. Für beide Teams war es das erste Spiel der neuen, besonderen Saison unter Corona-Bedingungen. Die Ehinger waren mit zehn Spielern angereist. Motivation und Vorfreude waren groß, da das bis dahin letzte Spiel der abgebrochenen Vorsaison nun schon über ein halbes Jahr her war. Die TSG II startete sehr gut ins erste Viertel, spielte einfache Körbe heraus und erlaubte dem Gegner nur acht Punkte. Nach dem ersten Viertel stand es 18:8 für Ehingen. Das restliche Spiel gestaltete sich sehr intensiv und wurde auch durch viele Fouls auf beiden Seiten bestimmt; insgesamt hatten beide Teams Schwierigkeiten, in der Offensive den Rhythmus zu finden. Auf beiden Seiten wurde hart verteidigt und wurden nur wenige Punkte zugelassen. Die TSG hielt ihren Vorsprung konstant und verbuchte durch eine ausgeglichene Teamleistung ihren ersten Erfolg im ersten Spiel. Beste TSG-Scorer waren Felix Pfeifer (11 Punkte), Laurencio Fetranantenaina (10), Raphael Munding (9), Fabian Badouin und Alexander Ernst (je 7). Die TSG I kam nach der Niederlage gegen Söflingen IV in der Vorwoche in der Bezirksliga bei den Scanplus Baskets Elchingen III kampflos zu zwei Punkten. Nächster Gegner der TSG I ist am Samstag, 10. Oktober, 17.30 Uhr, in der Halle des Johann-Vanotti-Gymnasiums der TSG Ravensburg II, die „Zweite“ der TSG empfängt ebenfalls am Samstag um 15.15 Uhr den SB Heidenheim II.