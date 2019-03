Auftaktprogramm in der B1 und B2

Vor dem Beginn der weiteren Rückrunde in den Fußball-Kreisligen B1 und B2 werden am Wochenende in der B2 einige Spiele nachgeholt. In der B1 wird eine vorgezogene Begegnung des 17. Spieltags ausgetragen.

Kreisliga B1: SC Lauterach – SG Dettingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:1). - Der SC Lauterach hat am Sonntag die Möglichkeit, seine bisher magere Bilanz zu verbessern. Doch die Gäste aus Dettingen wollen ihre eventuellen Chancen auf den Relegationsplatz nicht vermindern,

Kreisliga B2: FV Neufra II – SV Unterstadion (Sonntag, 13.15 Uhr). - Die Gäste liegen noch gut im Rennen um den Aufstieg und wollen den Abstand zu den Spitzenmannschaften zumindest halten. Die Gastgeber haben bisher in dieser Saison noch nicht überzeugt.

SV Unlingen – FC Marchtal (Sonntag, 15 Uhr). - Nur zwei Punkte beträgt der Abstand der Gäste zum SV Unlingen. Im Falle eines Sieges könnte der FC Marchtal vor den SV Unlingen rücken.

SV Uttenweiler II – SSV Emerkingen (Sonntag, 15 Uhr). - Der SSV Emerkingen hat nichts zu verschenken, wenn er dem Tabellenführer SF Bussen auf den Fersen bleiben will. Doch die Bezirksliga-Reserve ist vor allem zu Hause sehr spielstark.

Weiteres Spiel: SV Eintracht Seekirch – TSV Riedlingen II (Samstag, 15 Uhr).