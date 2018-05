Auftakt zur englischen Woche: Landesligist Ehingen empfängt Altheim

Innerhalb weniger Tage trifft die TSG Ehingen in der Fußball-Landesliga auf zwei Bezirksrivalen – beide Male als Gastgeber. Am Samstag, 5. Mai, 16 Uhr, ist der FV Altheim zu Gast, am Mittwoch, 9. Mai, 19 Uhr, tritt der FC Ostrach im Ehinger Stadion an. Mit Blick auf das danach folgende Spiel bei Spitzenreiter Laupheim sollte die Ausbeute in den beiden Donau-Derbys üppig ausfallen. „Man erhofft sich natürlich sechs Punkte, auch weil es Heimspiele sind“, sagt TSG-Trainer Roland Schlecker. „Aber erst mal konzentrieren wir uns nur auf Altheim.“

Die Altheimer, die in der vergangenen Saison Bezirksliga-Meister wurden und die zweitplatzierten TSG Ehingen in die Entscheidungs- und Relegationsspiele verwiesen, spielen eine ordentliche Runde. Die Mannschaft von Trainer Zoran Golubovic hält sich im Tabellenmittelfeld und punktet immer dann, wenn sie in die Nähe der Abstiegszone abzurutschen droht – so auch am vergangenen Wochenende beim 2:1 gegen Weingarten. Damit hat der FVA ein kleines Polster auf den Relegationsplatz und die Abstiegszone, in der sich auch die TSG Ehingen tummelt.

Wiedersehen mit Schrode

Der FV Altheim zählt zu den offensivstärkeren Mannschaften der Liga, was in erster Linie den schon in der Bezirksliga herausragenden Offensivkräften Florian Geiselhart, Patrick Spies, Stefan Münst und Jochen Gulde geschuldet ist. Zwischen fünf- und achtmal haben diese vier Spieler auch in der Landesliga schon getroffen, doch die interne Torjägerliste führt einer an, der im Sommer 2017 nach Altheim zurückkehrte und auch bei der TSG Ehingen bestens bekannt ist: Martin Schrode. Der offensive Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison mit dem SSV Ehingen-Süd Landesliga-Meister wurde, kickte einst in Landes- und Verbandsliga bei der TSG. Zwölf Treffer erzielte der gerade auch bei Standardsituationen gefährliche Schrode bereits in dieser Saison. „Nach vorne sind die Altheimer sehr gut“, sagt TSG-Trainer Schlecker. Im Hinrundenduell der beiden Teams trafen weder Schrode noch seine Teamkollegen, aber auch kein Ehinger, sodass die Partie 0:0 endete. Bei der TSG hofft man, dass der Nachbar aus Altheim auch diesmal leer ausgeht, man ist sich aber bewusst, dass die Abwehr gefordert sein wird. Da trifft es sich nicht gut, dass der Einsatz von zwei Defensivspielern fraglich ist: Jan Hadamitzky knickte im Spiel in Ravensburg um und hat zumindest bis zum Abschlusstraining pausiert. „Die Bänder sind etwas lädiert“, so Schlecker. Angeschlagen ist auch Patrick Mrochen, der eine Alternative für die Innenverteidigung wäre, falls Hadamitzky ausfällt. „Da sind wir noch am Überlegen, wie wir es drehen“, sagt der Trainer.

Weiter nicht infrage kommt Daniel Post, der seit seinem Platzverweis am Osterwochenende gesperrt ist. „Er wird erstmals gegen Heimenkirch wieder spielen“, sagt Schlecker. Dies wäre dann am letzten Mai-Wochenende und damit zwei Monate nach der wegen einer Tätlichkeit verhängten Roten Karte. In der Offensive hat der Trainer mehr Auswahl, zumal Valentin Gombold, der in Ravensburg gefehlt hatte, wieder dabei ist.

Den schwachen Auftritt beim 1:6 gegen Ravensburg II hat Roland Schlecker abgehakt. „Solche Spiele sollte es nicht geben, aber ein- oder zweimal pro Saison kommen sie vor“, sagt der TSG-Trainer, der sich keine Wiederholung wünscht. „Ich hoffe, es war das letzte dieser Art für uns.“ Auf der Zielgeraden der Saison, auf die die Landesligisten einbiegen, können sich abstiegsgefährdete Mannschaften so etwas ohnehin nicht mehr leisten.