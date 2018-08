Auftakt zum dritten Spieltag

In einer vorgezogenen Begegnung des dritten Spieltags der Fußball-Kreisliga A1 stehen sich am Mittwoch, 22. August, der FC Schelklingen/Alb und der SV Oberdischingen gegenüber.

FC Schelklingen/Alb – SV Oberdischingen (Mittwoch, 19 Uhr). - Am heutigen Mittwoch findet das vorgezogene Spiel der Kreisliga A in Justingen statt. Beide Mannschaften haben zum Rundenstart Niederlagen kassiert. Während der SV Oberdischingen am zweiten Spieltag am vergangenen Sonntag spielfrei war, hat der FC Schelklingen/Alb durch den Sieg in Donaurieden wieder auf die Erfolgsspur zurückgefunden. In puncto Spielstärke dürften sich beide Mannschaften kaum etwas schenken. Der Ausgang der Partie in Justingen ist also offen.