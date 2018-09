Auftakt- und Derbysieg für die Ehinger Handballer

Die Handballer der TSG Ehingen haben den erhofften Start in die neue Bezirksliga-Saison hingelegt: Sie gewann ihr Auftaktspiel zu Hause gegen die zweiten Mannschaft des HV Rot-Weiß Laupheim mit 26:21 (12:10). Die Partie war hart umkämpft, ein Fünf-Tore-Vorsprung ergab sich erst in der Schlussphase.

Auch wenn die Laupheimer auf Verstärkungen aus ihrer ersten Mannschaft verzichteten und viele junge Spieler dabei hatten, seien die Gäste „wie erwartet ein starker Gegner gewesen“, sagte TSG-Trainer Wilfried Biberacher. Ehingen erzielte zwar den ersten Treffer der Partie durch Simon Klug und legte auch in der Folge immer wieder vor, doch abschütteln ließen sich die Rot-Weißen nicht. Beim 10:7 nach knapp 22 Minuten hatte die TSG erstmals eine Drei-Tore-Führung, doch Laupheim kam rasch wieder bis auf 10:9 heran.

Auch nach der Pause wuchs der Vorsprung der Heimmannschaft auf drei Tore (16:13), schmolz aber wieder dahin (16:16). Unnötig aus Sicht von Winfried Biberacher, der auf die Chancenverwertung verwies. „Wir haben zu viele Bälle weggeworfen“, sagte er. Doch immer, wenn es eng wurde, legten die Ehinger wieder zu. In Rückstand geriet der Gastgeber nie. Gestützt auf eine starke Abwehr und zwei gute Torhüter, Tristan Klein und Johannes Reichle waren jeweils eine Halbzeit im Einsatz, setzte sich der Gastgeber immer wieder leicht ab.

22:19 hieß es nach 51 Minuten, aber wieder kam Laupheim heran (22:21). Danach gelang den Gästen kein Treffer mehr, sie kamen oft nicht mal mehr zu Abschluss, weil ihnen technische Fehler im Angriff unterliefen. Dies nutzten die Ehinger aus, mit viel Tempo und nun der nötigen Präzision im Abschluss erhöhten sie auf 26:21. Den Gästen schienen am Ende der hart umkämpften Begegnung ein wenig Kraft und Konzentration zu schwinden, während die TSG bis zur Schlusssirene zu einem hohen Tempo fähig war. Dies lag auch daran, dass Biberacher schon in der ersten Halbzeit oft und viel gewechselt hatte. „Vielleicht hat das am Schluss was gebracht“, sagte der Trainer, der mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft zufrieden war, auch wenn gerade im Angriff noch etwas Luft nach oben ist. „21 Gegentreffer am Ende sind okay, aber wir hätten schon 30 Tore machen müssen.“