Auftakt für Munderkingen und Altheim

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim treffen in einem wegweisenden Duell am Sonntag, 11. März, auf den SV Eutingen. In der Landesliga bestreitet der VfL Munderkingen sein erstes Rückrundenspiel beim SV Sulmetingen an. In der Regionenliga treffen die Spitzenmannschaften aus Lautertal und Altheim am ersten Spieltag nach der Winterpause aufeinander.

Verbandsliga: SV Eutingen – SV Granheim (Sonntag, 11 Uhr). - Erneut steht der SV Granheim vor einem wegweisenden Duell. Zwar sind die beiden Mannschaften momentan fünf Punkte in der Tabelle voneinander entfernt, durch einen Sieg könnte der SV Granheim den Abstand allerdings auf zwei Punkte verkürzen und ans Tabellenmittelfeld anschließen. Mit Blick auf das vergangene Spiel von Granheim in Wendlingen (1:1) war SVG-Trainer Steffen Kemmedinger mit der Einstellung zufrieden, es fehlte jedoch an Spielpraxis nach den drei ausgefallenen Vorbereitungsspielen. „So mussten wir jetzt in kurzer Zeit reagieren und die Defizite des letzten Spiels im Training diese Woche verbessern“, so Kemmedinger. Für das Spiel am Sonntag wünscht sich der Trainer, dass seine Mannschaft über 90 Minuten eine konstant gute Leistung auf den Platz legt und ihr Pressing weiter ausbaut. Der Kader für das Spiel in Eutingen kann sich laut Kemmedinger in Teilen gegenüber der Partie in Wendlingen noch verändern.

Landesliga: SV Sulmetingen – VfL Munderkingen (Sonntag, 11 Uhr). - Für den VfL Munderkingen ist es wichtig, gut in die Rückrunde zu starten, um den momentanen Abstiegsplatz zu verlassen. Nachdem die Vorbereitung nach den Worten von VfL-Trainer Christian Zittrell aufgrund der Grippewelle und schneebedeckter Plätze nicht wie gewünscht verlaufen ist, sei es umso wichtiger, die guten Ansätze aus den Vorbereitungsspielen gegen die Regionenligisten FC Bellamont (0:4) und TSV Deizisau (1:1) auch im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gegen den Tabellenvierten SV Sulmetingen umzusetzen. Das einzige Manko seiner Mannschaft sieht Zittrell darin, dass es seinen Spielerinnen bislang nicht gelungen ist, Dominanz auf dem Platz zu zeigen. Das Spiel in der Vorrunde entschied der SV Sulmetingen mit 2:1 für sich – eine erneute Niederlage gegen den starken Aufsteiger will Zittrell unbedingt vermeiden. Dazu soll unter anderem die Top-Stürmerin des SVS, Julia Hartmann, ausgeschaltet werden. Seinen Kader hat Zittrell in den Vorbereitungsspielen getestet – zufrieden mit dem Engagement und der Einstellung, will der Trainer im ersten Punktspiel in derselben Formation aufbieten. Verletzungsbedingt fällt beim VfL aber weiter Verena Schmid aus, während Spielführerin Verena Schrode möglicherweise ihr Comeback gibt.

Regionenliga: SV Lautertal 2017 – SG Altheim (Sonntag, 11 Uhr). - Im Spitzenspiel der Regionenliga treffen der Tabellenzweite aus Altheim und der Tabellendritte aus Lautertal gleich zum Auftakt der Rückrunde aufeinander. Für SGA-Trainer Gerhard Kottmann ist der Gastgeber aus Lautertal eine gute Mannschaft, gegen die es zu bestehen gilt. Rückblickend ist Trainer Kottmann auf die Vorbereitung seines Teams für die Rückrunde nicht ganz zufrieden. Der Leistungsstand innerhalb des Altheimer Kaders sei sehr unterschiedlich, da nicht alle Spielerinnen aus verschiedenen Gründen am Training teilnehmen konnten. Mit den Leistungen in den Vorbereitungsspielen gegen den SSV Ulm 1846 (2:2) und die SGM Blautal/Jungingen (2:0) war Kottmann allerdings zufrieden. Am Sonntag im Spiel beim SV Lautertal soll sein Team „gleich von Beginn an Druck machen, um ein schnelles Tor zu erzielen“. Dafür muss die Altheimer Mannschaft nach Worten von Kottmann jedoch „klever spielen, um nicht ausgekontert zu werden“. Kottmann will gegen den SV Lautertal 2017 auf keinen Fall verlieren und am besten einen Sieg wie im Vorrundenspiel (3:2) einfahren. Im ersten Spiel nach der Winterpause soll Spielführerin Tanja Kottmann wieder in der Startelf stehen.

SG Griesingen – SV Unterjesingen (27. Mai, 11 Uhr). - Die SG Griesingen greift am Wochenende nicht ins Geschehen ein, die Partie des ersten Rückrundenspieltags wurde auf den 27. Mai verlegt. Ihr erstes Pflichtspiel bestreitet die SGG am 18. März zu Hause gegen Derendingen II.