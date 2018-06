Aufstiegsspiele/Relegation im Bezirk Donau: Einige Plätze sind noch frei

In den Ligen des Fußballbezirks Donau werden die letzten Plätze über Aufstiegs- und Relegationsspiele vergeben. Nach dem vorletzten Spieltag sind nicht alle Teilnehmer fix, auch stehen die genauen Termine und Austragungsorte noch nicht fest.

Nach Angaben des Bezirksvorsitzenden Horst Braun werden die Entscheidungsspiele der Tabellenzweiten der Kreisligen B1/B2 und B3/B4 (zu den Kreisligen A1 und A2) sowie der A1 und A2 (zur Bezirksliga) am Wochenende 15. bis 17. Juni ausgetragen. Eine Woche später kommt es zu den Relegationsspielen, in denen die beiden siegreichen B-Ligisten auf einen A-Ligisten aus ihrer übergeordneten Staffel treffen sowie der erfolgreiche Kreisliga-A-Zweite auf einen Bezirksligisten.

Für die erste Runde zur Kreisliga A1 stehen seit Sonntag der TSV Rißtissen (Zweiter B1) und der SSV Emerkingen (Zweiter B2) fest. Sie treffen voraussichtlich am Freitag, 15. Juni, an einem noch nicht festgelegten Ort aufeinander. Klar ist, gegen wen der Sieger danach spielt: gegen den SV Oggelsbeuren, der den Relegationsplatz in der A1 sicher hat. Wer das Aufstiegsspiel zur A2 bestreitet, entscheidet sich dagegen erst am letzten Spieltag der Kreisliga B3 und der B4. Fix ist der dann folgende Relegationsgegner: Der FC Krauchenwies/Hausen II will seinen Platz in der A2 verteidigen.

Im Aufstiegsspiel zur Bezirksliga treffen voraussichtlich am 16. oder 17. Juni der Zweite der A1 (SV Betzenweiler oder SG Öpfingen) und der Zweite der A2 (SGM Blönried/Ebersbach oder SG Hettingen/Inneringen) aufeinander. Der Sieger spielt eine Woche später in der Relegation gegen einen Bezirksligisten – wer das sein wird, hängt auch davon ab, ob die TSG Ehingen direkt aus der Landesliga absteigt. Im Falle eines Ehinger Direktabstiegs muss der Drittletzte der Bezirksliga in die Relegation (SV Ebenweiler, FC Laiz oder FC Krauchenwies/Hausen), rettet sich die TSG in der Landesliga auf den Relegationsplatz, darf der Vorletzte der Bezirksliga die Relegation spielen – aktuell Bad Saulgau. Drei Punkte hinter Saulgau liegt der FV Schelklingen-Hausen, der somit noch eine Chance auf den vorletzten Platz hat, wenngleich eine geringe, da Saulgau die klar bessere Tordifferenz hat.