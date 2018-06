Aufsteiger Munderkingen will nach erstem Saisonsieg gleich draufsatteln

Ein Duell auf Augenhöhe, zwei Mal nur Außenseiterrolle: Die heimischen Fußball-Bezirksligisten haben am Sonntag ab 15 Uhr unangenehme Aufgaben zu bewältigen. Munderkingen hat jüngst den ersten Dreier geholt und zeigte sich formstark, SF Kirchen und Rottenacker wanken noch.

SG Hettingen/Inneringen – VfL Munderkingen. Vergangenen Sonntag haben es die Munderkinger spannend gemacht. Dennoch gelang der erste Sieg, der das Selbstvertrauen beim Aufsteiger gestärkt hat. Mit Leistung und Ausbeute der beiden Spiele gegen Laiz und Krauchenwies ist Spielertrainer Timm Walter zufrieden. Der morgige Gastgeber spiele auf einem verhältnismäßig kleinen Platz. Allerdings hat Hettingen auch erst ein Spiel gewonnen und liegt nur wegen des besseren Torverhältnisses vor den Gästen in der Tabelle. Obwohl weiterhin Armin Saile und Marian Degen fehlen und der Einsatz von Robert Schelkle fraglich ist, ist der Spielertrainer optimistisch. Hettingen hat seine Mannschaft verjüngt und bekam Markus Dubroviak aus Altheim dazu. Besonders muss die Abwehr auch auf Florian Dangel und Raffael Keinath aufpassen.

SV Uttenweiler – SF Kirchen. Die Mannschaft von Christian Sameisla ist sehr spielstark und liegt zusammen mit Altshausen an der Tabellenspitze. Zuletzt hat Uttenweiler jedoch zu Hause gegen den FC Laiz etwas geschwächelt.

„Bei uns ist einiges besser geworden“, sagt Gästetrainer Michael Barth. Gegen Hohentengen war der erste Saisonsieg möglich. In der Bezirksliga werde in jedem Spiel neu gemischt, berichtet Michael Barth. Die Gäste wären in Uttenweiler sicher mit einem Punkt zufrieden. Fehlen werden Tim Seebauer und Jürgen Heinzelmann. In der vergangenen Saison verloren die Sportfreunde mit 1:3 und 2:5.

TSG Rottenacker – FC Mengen. Der nächste Gegner der TSG Rottenacker wurde vor der Runde als Meisterschaftsfavorit gehandelt. Inzwischen ist jedoch einiges von dem Glanz verblaßt. Mit ein Grund sei, dass Uwe und Jürgen Willbold zur Zeit in den USA sind und dass der FC einige Verletzte zu beklagen hat. Deshalb sieht TSG-Trainer Ulrich Theuer auch eine Chance, am Sonntag das magere Punktekonto aufzubessern. „Die Situation sieht etwas entspannter aus“, so der TSG-Trainer. Mathias Burgmaier, Tim Sachpazidis sowie Julian Lachenmaier sind wieder im Team.

Allerdings fehlen außer dem gesperrten Philipp Brunner auch Christian Speiser, Sven Steffek und Daniel Meier. Beim FC Mengen, der zuletzt drei Spiele in Folge verlor, kam Daniel Konrad wieder zurück. Schlecht war die Rottenacker Bilanz in der vergangenen Saison. Mit 1:2 und 0:4 wurde verloren. (ai)