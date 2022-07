Aufruf zur Blutspende

Das DRK bittet alle Spendenwilligen, sich in den nächsten Tagen einen Termin zur Blutspende einzuplanen. Das teilte die Stadt Ehingen in einer Pressemitteilung mit. Nächster Blutspendetermin ist am Freitag, 29. Juli, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Wenzelsteinhalle Ehingen. Alle verfügbaren Termine gibt es online unter www.terminreservierung.blutspende.de.

Aufgehobene Corona-Restriktionen und die damit verbundene höhere Mobilität der Menschen sowie Urlaubs- und Ferienzeit wirken sich laut der Stadt negativ auf die Zahl der Blutspenden aus. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit seien Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspenderinnen und Blutspender angewiesen.