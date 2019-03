Aufruf erfolgreich: SZ-Leser erkennt seinen Vater auf altem Fasnetsbild

In der Samstagsausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ haben wir einen Leseraufruf gestartet. Es ging um ein Foto von der Fasnetskapelle von 1952 in Ehingen. Gertrud Segbers hat das Bild im Nachlass ihrer Tante gefunden und hoffte, dass die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ sich vielleicht erinnern, was es mit der Kapelle auf sich hat und möglicherweise wissen, wer auf dem Bild zu sehen ist.

Der Trommler auf dem Bild ist mein Vater – Paul Welz Thomas Welz

Tatsächlich hat uns eine Zuschrift erreicht. „Zu dem Bild der Fasnetskapelle von 1952 kann ich Ihnen etwas erzählen“, schreibt Thomas Welz. „Der Trommler auf dem Bild ist mein Vater – Paul Welz – von der ehemaligen Gärtnerei Welz in Ehingen. Ich kenne das Bild noch aus meiner Kindheit und mein Vater hatte dieses Bild auch. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater erzählt hat, dass zu dieser Zeit die Kapelle Milchzahn und auch die Kapelle Schwarzer Zahn in Ehingen zur Fasnet gespielt haben“, so Thomas Welz.

„Mein Vater hat erzählt, dass das Musiker von der damaligen Stadtkapelle waren und auch teils vom Spielmannszug der Bürgerwache, mein Vater war damals Mitglied im Spielmannszug. Diese beiden Kapellen waren dann auch die Vorgänger der heutigen Matekapelle.“

Wer sind die anderen Personen?

Zu den anderen Personen auf dem Bild kann Thomas Welz leider nichts sagen, „da ich erst 1961 geboren wurde und mein Vater leider 2011 verstorben ist.“

Auch Thomas Welz lebt heute die Ehinger Fasnet: „Da mein Vater in der Zeit die Ehinger Fasnet mitgestaltet hat, hat das natürlich auch auf uns Kinder abgefärbt, ich bin seit 1966 bei den Ehinger Dämonen und habe noch heute viel Spaß an der Fasnet, meine Brüder waren auch bei der Narrenzunft, bei den Muckenspritzern, wohnen aber heute nicht mehr in Ehingen.“

Mehr entdecken: So erlebten Ehingens Basketballer die Begegnung mit Kanzlerin Merkel