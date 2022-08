Jahrelange Beschwerden: Drift-Rodeo verärgert Anwohner

Jedes Jahr findet im Industriegebiet Berg auf dem Gelände des ehemaligen Schlecker-Zentrallagers das sogenannte Drift-Rodeo statt – eine Veranstaltung, die die Herzen von Motorsportfans höher schlagen lässt. Am 17. und 18. September dieses Jahres ist es wieder so weit: Autos driften dann wieder mit qualmenden Reifen um die Kurven. Doch es gibt ein Problem: Es ist ein Event und Hobby, das viel Lärm macht. Und der Lärm geht manchen Anwohnern auf die Nerven. So gab es schon in der Vergangenheit Beschwerden. Und auch in diesem Jahr gibt es sogar schon im Vorfeld des Events Kritik.

Laut Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es schon seit Jahren Beschwerden wegen des Drift-Rodeos. Bewohner im weiteren Umkreis – Berg, Dettingen, Altbierlingen, Kirchbierlingen – sind demnach vom Lärm betroffen. In diesem Jahr kommt vor dem Hintergrund der aktuellen Krise Kritik an der Energie- und Ressourcenverschwendung durch das Event hinzu. Und dann ist es auch noch eine Veranstaltung im Industriegebiet Berg, um das es ohnehin schon Diskussionen gibt wegen der Erweiterungspläne von Liebherr.

Private Veranstaltung

Ehingens Stadtsprecherin Teresa Bucher bestätigt: „Derzeit liegt uns eine Bürgerbeschwerde zu der Veranstaltung vor.“ Und auch in der Vergangenheit sei es bereits vereinzelt zu Beschwerden gekommen. Inhaltlich zur Kritik Stellung nehmen möchte die Stadtverwaltung aber nicht, sie stellt klar: „Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine private Veranstaltung, die sich innerhalb des rechtlich zulässigen Rahmens bewegt.“

Das Drift-Rodeo wird vom Verein „El Dorado Drift Company“ aus Schemmerberg veranstaltet. „#FASTER #HARDER #LOUDER“ wird als Motto des Drift Racings auf der Homepage des Vereins angegeben. „Wir haben den Verein gegründet, um den Motorsport hier zu etablieren. Es gibt im südlichen Schwaben eigentlich kein zweites solches Event“, sagt Denis Matijasic vom Verein. „Wir haben wahrgenommen, dass es schon in der Vergangenheit Beschwerden wegen Lärmbelästigung gab. Es gibt jedes Jahr Beschwerden. Vor einigen Jahren kam auch die Polizei und hat die Dezibel gemessen“, erklärt er. Und jetzt gebe es auch noch das Thema Energie sparen „und wir driften in der Gegend rum. Ich verstehe die Leute, die kritisch sind, wegen der Umwelt und des Lärms, Energieknappheit, Dreck. Ich kann den Lärm und den Umweltaspekt nicht wegreden“, gibt er unumwunden zu. Es sei ja klar, dass das nicht jedem gefalle. Doch betont er: „Es ist unser Hobby. Vielleicht passt es in die Zeit nicht mehr so rein. Aber dann müsste man ja mit jedem Motorsport aufhören, angefangen bei der Formel 1.“

Monatelange Planung

Der Verein halte sich an die Vorgaben, betont er zudem. „Die Strecke zum Beispiel ist gut abgesichert. Wir müssen ein Konzept vorlegen mit Sicherheitsbestimmungen et cetera. Es ist eine monatelange Planung im Vorfeld.“ Man hinterlasse danach alles so, wie es war. „Dann ist halt an den Tagen mehr Lärm gewesen als sonst. Mehr aber auch nicht.“

Wie weit der Lärm trage, hänge auch vom Wetter ab, sagt Denis Matijasic. Bei Sonne und Wind höre man den Lärm „auch in Kirchbierlingen und so weiter“. Aber es gehe nicht anders. „Es geht ums Driften.“ Als Verein stehe man zu der Kritik. „Wir können aber nicht abstellen, dass die Reifen quietschen. Es gibt keine anderen Möglichkeiten, es ist eine Angelegenheit von Schwarz oder Weiß“, stellt er klar.

„Die Veranstaltung findet in einem Industriegebiet statt. Für Industriegebiete ist nach der TA-Lärm ein Immissionsrichtwert von 70 dB (A) vorgesehen. Einzelne Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht mehr als 30 dB (A) überschreiten“, erklärt Stadtsprecherin Teresa Bucher. Da es sich beim Drift-Rodeo aber um eine Freizeitveranstaltung auf einer Privatfläche im Industriegebiet handelt, würden hier zusätzlich die Vorgaben der Freizeitlärmrichtlinie gelten. Im Einzelfall seien entsprechende Veranstaltungen mit punktuell höheren Lärmwerten ausnahmsweise zulässig.

Besucher von weit her

„Dieses Jahr ist unser zehnjähriges Jubiläum“, sagt Denis Matijasic vom veranstaltenden Verein. „Das ist schon was Spezielles für uns.“ Zuletzt fand das Event 2019 vor Corona statt. Die Besucher kämen zum Teil aus Stuttgart, vor allem aber aus den Landkreisen Biberach und Alb-Donau. „In diesem Jahr sind 32 Drifter dabei.“ Und mit den Fahrern würden stets ebenfalls Freunde mitkommen, egal ob aus Frankfurt oder Leipzig. Denis Matijasic schätzt, dass zu dem Event am Wochenende stets 2000 bis 3000 Menschen kommen, „mehr oder weniger, je nach Wetter“.

Der Lärm und der Qualm würden als Effekte zum Drift-Rodeo dazugehören. Aber letztlich gehe es um Geschicklichkeit, so beschreibt er die Faszination des Driftens: „Es geht darum, das Auto an den Grenzen des physikalisch Möglichen zu kontrollieren.“ Angesichts der Kritik sei der Verein offen für Gespräche. „Wir wollen ja niemanden ärgern.“