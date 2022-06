Aufnahme von zwei Ministrant/Innen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vikar Stjepan Prtenjaca nahm im feierlichen Sonntagsgottesdienst Laura Guretzki und Phillipe Gallitiello in ihren Dienst als Ministrant/Inn in der Kirchengemeinde Peter und Paul Nasgenstadt auf. Er segnete sie und wünschte ihnen zu diesem besonderen Dienst als Messdiener viel Freude und Engagement. Sie erhielten ihre zuvor gesegnete Mini-Plakette und ihren Mini-Ausweis überreicht, was sie sichtlich mit Stolz erfüllte. Die Kirchengemeinde freut sich sehr, dass sich wieder zwei Ministrant/Inn zu diesem ehrenvollen Amt entschieden.Wir wünschen ihnen Gottes Segen und viel Freude an ihrem Dienst am Altar.