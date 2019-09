Auflösung der künstlerischen Grenze

Im Winter des Jahres 2013/14, während der Revolution auf dem Maidanplatz in Kiew, hat der Dokumentarkünstler und Fotograf Maxim Dondyuk dort auf dem Platz drei Monate gelebt und aus nächster Nähe Eindrücke mit seiner Kamera eingefangen, die noch heute dem Betrachter dieser Bilder schaudern lassen. Diese Bilder haben in ganz Europa Furore gemacht.

Wolfgang Dick, der der Stiftung Doris Nöth nahesteht, hat sie in Perpignan gesehen und sofort gewusst, die muss man nach Ehingen in die Galerie bringen.

Im eiskalten Winter 2013/14 stand der Maidanplatz in Kiew im Brennpunkt des Weltgeschehens. Die Ukraine war in ein Tauziehen zwischen der EU und Moskau geraten, die Korruption blühte. Als der damalige Präsident sich dem Druck Russlands beugte, kam es zuerst zu friedlichen und später zu immer blutigeren Auseinandersetzungen. Orthodoxe Priester versuchten die Aggressionen zwischen Polizei und Demonstranten zu verhindern, auch das zeigt Dondyuk auf einem seiner Bilder. Trauernde Frauen mit ihren Kerzen nach den blutigen Ausschreitungen sind ein anderes der tiefen Emotionen verursachenden Bilder. 120 Tote und unzählige Verletzte hat der Aufstand damals gefordert.

Über 200 Kameraleute waren damals auf dem Maidan, aber keiner ist den Menschen so nahegekommen wie Danyuk, wobei er seine Kamera nie auf Verletzte oder Tote richtete, sondern auf die Priester oder Angehörigen bei ihnen. Feuer und Qualm der Barrikaden, gefrierende Dämpfe der Wasserwerfer hat er durch Lichteffekte verschärft. „Das brennende Inferno der Busse bildet einen Gegenpol zur Eiseskälte des Winters“, sagte Volker Sonntag bei der Vernissage zu der Ausstellung.

Eine junge Musikerin erinnerte Sonntag an ein engelsgleiches Wesen, ein junger Mann hält einen Molotow-Cocktail, den ein anderer anzündet, wie einen sakralen Gegenstand in der Hand. „Unglaublich viel kann man in diese Bilder hineinsehen. Dondyuk löst die Grenze zwischen Dokumentation und Kunst auf“, erklärte Sonntag. Tote auf Sandsäcken gelagert, ein Priester, der einem Sterbenden die letzte Ölung spendet, ein Trauernder vor der Fotografie eines Toten, die prächtige St. Mikhail Kirche mit ihren goldenen Kuppeln, wo das zweite Opfer des Aufstandes beerdigt wurde, die verbarrikadierte Zeltstadt, das Aufeinandertreffen von Demonstranten und Polizei, Dondyuk hat alles aus nächster Nähe sehr sensibel eingefangen und aufbereitet. Brennende Zelte der Demonstranten, ungeheure Grausamkeiten der Polizei gegen die Demonstranten lassen das Blut des Betrachters in den Adern gerinnen.

Bürgermeister Sebastian Wolf sagte in seinem Grußwort: „Dondyuk hat eine besondere Fähigkeit, die Gefühle der Menschen auszudrücken.“ Wolf erinnerte auch, dass der 1. September, der Eröffnungstag der Ausstellung, ein besonderer Tag in der Geschichte der Deutschen sei, war doch Hitlers Überfall auf Polen vor 80 Jahren der Auslöser für den Zweiten Weltkrieg. „Diese Bilder hier, die uns so berühren, sind Dokumente der Zeitgeschichte“, sagte er.