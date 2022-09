Auffahrunfall auf der B311

Am Mittwoch erkannte eine 36-Jährige bei Ehingen wohl zu spät, dass eine Vorausfahrende bremste. Gegen 13 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit einem VW auf der B311. Sie fuhr aus Ehingen kommend in Fahrtrichtung Deppenhausen.

Nach links abbiegen

An der Einmündung Stetten-West wollte sie nach links in Richtung Stetten abbiegen. Deshalb bremste sie das Auto. Die mit einem Opel hinter ihr fahrende 36-Jährige erkannte dies wohl zu spät. Sie fuhr auf den VW auf. Beide Frauen wurden durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle untersucht. Die 55-Jährige blieb unverletzt. Die 36-Jährige fuhr mit den Rettungskräften zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Sie wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf 11 000 Euro.