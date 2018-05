Auf Schnee darf kein Düngemittel

Als Hauptverursacher des Stickstoffüberschusses in Oberflächengewässern und Grundwasser gilt die konventionelle Landwirtschaft. Mit der am 2. Juli des vergangenen Jahres in Kraft getretenen neuen Düngeverordnung geht das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft das Problem an.

In der Mensa der Magdalena-Neff-Schule erläuterten Wolfram Moll und Matthäus Ströbele vom Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamts am Donnerstag Landwirten die neuen Vorschriften der Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen. Im Vordergrund stand die jährlich vor der ersten Düngung zu erstellende Düngebedarfsermittlung. Diese soll ein Gleichgewicht zwischen dem voraussichtlichen Nährstoffbedarf und der Nährstoffversorgung gewährleisten.

Zu berücksichtigen sind bei den Stickstoffbedarfswerten insbesondere das Ertragsniveau der Kulturen, die im Boden verfügbaren Stickstoffmengen, die während des Pflanzenwachstums zusätzlich verfügbaren Stickstoffmengen sowie die Nachlieferung von Stickstoff aus der Anwendung von organischen Düngemitteln im Vorjahr und aus Vor- und Zwischenfrüchten.

Wolfram Moll zeichnete die Berechnung des Düngebedarfs an einem Beispiel auf. Bei Winterweizen gilt ein Bedarf von 230 Kilogramm Stickstoff bei einem erwarteten Ertrag von 80 Dezitonnen pro Hektar. Davon abzuziehen sind 35 Kilogramm mineralisierten Stickstoffs im Boden, zehn Kilogramm Gärrest aus der Vorjahresdüngung und zehn Kilogramm aus der Vorfrucht Winterraps. Hinzuzurechnen sind zehn Kilogramm für ein dreijähriges Ertragsmittel von 90 Dezitonnen pro Hektar. Das ergibt einen Düngebedarf von 185 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Die Überschreitung des ermittelten Düngebedarfs ist nicht zulässig.

Das Aufbringen von stickstoff- oder phosphathaltigen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln darf nicht erfolgen, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist. Organische und organisch-mineralische Düngemittel, einschließlich Wirtschaftsdünger mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff sind auf unbestellten Ackerflächen unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von vier Stunden nach Beginn des Aufbringens einzuarbeiten. Für Gülledüngung im Gemüseanbau gelten besondere Vorschriften.