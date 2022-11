Unbekannter belästigt Kinder auf einem Spielplatz

Ein Unbekannter soll am Dienstag zwei Mädchen in Ehingen unsittlich berührt haben. Die beiden elf Jahre alten Mädchen befanden sich gegen 13.30 Uhr auf einem Spielplatz in der Königsberger Straße. Ein Unbekannter kam wohl auf den Spielplatz und suchte das Gespräch mit den Kindern.

Unerwartet soll er dann eine Elfjährige umarmt und sie auf das Ohr geküsst haben. Danach soll er sich einer weiteren Elfjährigen zugewandt haben und diese ebenfalls umarmt haben.

Polizeirevier ermittelt

Auch sie soll er versucht haben zu küssen. Danach rannten die Kinder zurück zur Schule und teilten den Vorfall mit. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Mann.

Der Unbekannte soll um die 60 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Er soll graues Haar und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Bekleidet war er wohl mit einer schwarzen Jacke, weißen Sportschuhen und einer Wintermütze. Weiterhin soll er geschielt haben.