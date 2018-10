Auf ein Neues gegen Tübingen

Mit dem ersten Saisonsieg im Rücken gehen die Steeples in der Basketball ProA am Mittwochabend in das Wiederholungsspiel gegen die Tigers Tübingen. Das Spiel vom ersten Spieltag wurde, wie mehrfach berichtet, aufgrund eines Stromausfalls in der JVG-Halle abgebrochen. Sprungball ist um 19 Uhr.

„Es ist faszinierend, was so ein Sieg alles ausmacht. Wir alle sind mit einem Lachen auf den Lippen in diese Woche gestartet“, sagt Steeples-Headcoach Domenik Reinboth. Das 92:79 gegen Heidelberg war also Balsam für die Steeples-Seele, nachdem das Team zwar immer gute Spiele gezeigt hat, sich aber nie mit einem Sieg belohnen konnte. „Der Sieg gegen Heidelberg spornt uns jetzt noch mehr an“, sagt Reinboth, der sich auf das Spiel gegen Tübingen freut. So wirklich einen Schluss aus dem ersten, abgebrochenen Spiel gegen Tübingen (ein Viertel war gespielt, 23:24 aus Sicht der Ehinger) kann Coach Reinboth nicht ziehen. „Ich würde das erste Viertel nicht als irrelevant bezeichnen. Es ist aber nicht so, dass wir nach diesem Viertel nun genau wissen, was wir gegen Tübingen tun sollen“, erklärt Reinboth.

Was der Trainer aber weiß, ist, dass seine Spieler einen gewissen Reifeprozess bereits durchlaufen haben und sich von Spiel zu Spiel konstanter präsentieren. „Basketball hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Spiel der Runs entwickelt. Oft waren die Runs gegen uns. Nun haben wir aber Antworten darauf“, erklärt Reinboth. Denn gerade in der Verteidigung habe sein Team dazugelernt. „Verteidigung ist nicht nur Wille, sondern auch Können“, macht Reinboth deutlich.

Und dieses Können will das Team Ehingen Urspring gegen Tübingen im Heimspiel wieder an den Tag legen. „Wir wollen uns auf uns konzentrieren, ähnlich wie im ersten Spiel gegen Tübingen. Wir wissen aber auch, wo die Stärken und Schwächen des Gegners liegen“, so Reinboth, der die Tigers als ein „unglaublich tief besetztes Team“ bezeichnet. „Tübingen ist erfahren und alt – im absolut positiven Sinne“, sagt der Trainer, der ein besonderes Augenmerk auf Pointguard Tyler Amos Laser und Reed Donald Timmer legen wird. Die Ehinger treten in Bestbesetzung an.