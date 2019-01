Auf diese zwei Themen setzt die Ehinger CDU im Wahlkampf

Eine Woche vor der großen Nominierungsversammlung zur Kommunalwahl der Ehinger CDU im Hotel Adler (Donnerstag, 24. Januar), hat sich am Mittwochabend der bisherige Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel in seinem neuen Wohnort Nasgenstadt nominieren lassen. Hagel ist auf Platz eins der Nasgenstadter Liste. Im Anschluss hat die CDU ein Treffen angeboten für amtierende, aber auch neue Kandidaten, die gerne in den Ehinger Gemeinderat gewählt werden möchten.

„Wir stellen heute Abend die Weichen für den 24. Januar im Adler“, machte CDU-Urgestein Heinz Wiese im kleinen Nasgenstadter Sportheim deutlich und begrüßte den CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel, der wieder als Ehinger Stadtrat antreten möchte. Allerdings muss sich Hagel erstmals nach seinem Umzug nach Nasgenstadt auf der dortigen Liste vornominieren lassen. „Die Liste firmiert erstmals als Nasgenstadt. Nasgenstadt ist mit seinen rund 1500 Einwohnern der größte Ehinger Teilort und hat quasi zwei Plätze im Ehinger Gemeinderat sicher“, erklärte Wiese.

Manuel Hagel als Listenführer

Auf der Nasgenstadter Liste stehen nun, alle einstimmig gewählt, Manuel Hagel als Listenführer, gefolgt von den ebenfalls amtierenden CDU-Stadträten Peter Bausenhart und Thomas Bailer. „Unser Wahlziel für Nasgenstadt lautet klar, alle drei Kandidaten in den Gemeinderat zu bekommen. Das schaffen wir dann, wenn alle drei Kandidaten mehr als 4000 Stimmen bekommen werden“, vermutet Heinz Wiese.

Nach der Nominierung der CDU in Nasgenstadt hat sich die Fraktion mit den alten und perspektivisch auch neuen Gemeinderatsmitgliedern getroffen, um sich auszutauschen. „Es war ein Kennenlern-Termin“, erklärt Manuel Hagel, der wichtige Stimmenbringer nicht mehr auf seiner Listen haben werden wird.

Politik lebt vom Wechsel. Zunächst sind wir dankbar für die Arbeit, die die ausscheidenden Räte geleistet haben. Gleichzeitig freuen wir uns aber auch über frische Ideen. Manuel Hagel (CDU)

So werden die Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl am 26. Mai die bisherigen CDU-Stadträte Bärbel Kräutle, Herbert Brandl, Rüdiger Rombach, Anton Guggemos und Viola Moll nicht mehr auf der Liste finden. „Politik lebt vom Wechsel. Zunächst sind wir dankbar für die Arbeit, die die ausscheidenden Räte geleistet haben. Gleichzeitig freuen wir uns aber auch über frische Ideen. Unser Ziel als CDU ist es, die Balance zwischen Wagemut und Erfahrung zu wagen“, erklärt Hagel.

Deswegen habe er am Mittwochabend auch die neuen Kandidaten nach Nasgenstadt geladen, um diese auf die Nominierungsversammlung am kommenden Donnerstag einzuschwören. „Mir ist es wichtig, alle zu informieren und einzubinden. Es war quasi unser Warm-up vor der Nominierung. Wir werden keinen Kandidaten alleine lassen, deswegen haben wir auch den Teamgeist beschworen“, sagt Hagel.

Zu diesem Teamgeist gehörten auch die Grundzüge des geplanten Kommunalwahlkampfes. „Heimat und Dynamik“ werden dabei die beiden großen Schlagworte sein“, betont Hagel, der bei der Kommunalwahl nun auch für den Kreistag kandidieren wird. Der CDU-Stadtverband habe demnach bereits Oberbürgermeister und Stimmenkönig Alexander Baumann auf Platz eins der Kreistagsliste gesetzt, Manuel Hagel ist auf Platz zwei, die restlichen Kandidaten sind quasi auf der freien Liste. „Landespolitik ist auch viel kommunales Geschäft. Deswegen sehe ich es als richtig und wichtig an, auch im Kreistag zu sein. Denn ich arbeite schließlich für den Alb-Donau-Kreis im Landtag“, so Hagel.

