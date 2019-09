Auf der Suche nach dem Wassergeist

Voller Erwartung haben sich 81 Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft der Rheumaliga Ehingen-Allmendingen auf die Fahrt nach Baden-Baden gemacht. Nach einer Kaffeepause mit Brezel war schon bald das Ziel erreicht und es ging mit der City-Bahn gemächlich quer durch Baden-Baden.

Die Fahrgäste bestaunten prachtvolle Hotels und alte Villen sowie die schönen Parks entlang der Lichtenthaler Allee und den Blick von oben auf die alte Kurstadt. Danach konnte noch durch den blumenreichen Kurpark mit Spielcasino flaniert werden. Und schon ging die Fahrt weiter über die Schwarzwaldhochstraße, vorbei an geheimnisvollen Hochmooren und mit immer wieder einem fantastischen Blick über den Schwarzwald. Am Fahrtziel, dem sagenumwobenen Mummelsee, labten sich die Gäste an einer Schwarzwälder Kirschtorte, die dort einfach dazugehört, und anschließend wurde mit viel Gelächter der Wassergeist gesucht. Aber aus dem 18 Meter tiefen See kam er nicht hervor und zog keinen in die Tiefe. Weiter ging die Busfahrt über den Schliffkopf in Richtung Zwiefalten, wo in der Klostergaststätte noch zu Abend gegessen wurde. Nach einem unvergesslichen Tag, der hervorragend organisiert war, kamen die Teilnehmer müde, aber voller neuer Eindrücke in den Heimatorten an.