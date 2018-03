Auf der Alb entsteht ein Modellprojekt

Eigentlich ist ein Richtfest für ein Haus mit acht Wohnungen nichts besonderes. Doch am Dienstag haben Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann und der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel im Ehinger Alb-Teilort Dächingen mitgewirkt – und das aus gutem Grund. Denn das Projekt der Firma MR aus Öpfingen ist im Bereich des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) ein Novum.

„Es ist schön, dass es überhaupt noch Richtfeste gibt. Und dieses hier ist ein besonderes“, machte Alexander Baumann deutlich. Denn das Haus, das in Dächingens Ortsmitte entsteht, ist speziell. Nicht nur, weil es in einem kleinen Ort wie Dächingen zur Innenverdichtung beiträgt und mit acht Wohnungen Wohnraum im ländlichen Raum bietet. Sondern vor allem deswegen, weil dies das erste kommerzielle Projekt ist, das mit Geldern aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert wird. Und das auf eine besondere Weise. „Von den acht Wohnungen werden fünf Wohnungen mit je 20 000 Euro aus dem Förderprogramm bezuschusst. Das Geld bekommen aber nicht wir als Bauträger, sondern der Käufer, der eine Wohnung kauft“, erklärt Guido Renz vom Öpfinger Bauträger MR. Sieben der acht Wohnungen seien bereits verkauft. „Für uns als Investor ist es natürlich schwieriger, im ländlichen Raum zu investieren. Bis auf das Grundstück sind die Baupreise hier gleich wie in der Stadt. Nur verkaufen wir in der Stadt die Wohnungen natürlich einfacher“, erklärte Renz. Durch die Förderung aus dem ELR-Programm sei es für ihn und seine Firma allerdings weitaus einfacher gewesen, die Wohnungen zu verkaufen. „Es ist ein Pilotprojekt, das funktioniert“, so Renz, der erstmals im Jahr 2015 Kontakt zu Dächingens Ortsvorsteher Alfons Köhler herstellte. Schnell wurde ein passendes Grundstück in Dächingens Ortsmitte gefunden, vor rund einem Jahr kam dann der positive Bewilligungsbescheid des Landes. „Es war ein Zusammenspiel von der Stadt Ehingen, dem Landratsamt und dem Landtagsabgeordneten Manuel Hagel“, lobte Renz die Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten. Läuft weiterhin alles nach Plan, können die ersten Mieter bereits im Dezember dieses Jahres oder spätestens im Januar 2019 einziehen.

„Ein Stück Zukunft“

„Für Dächingen bedeutet dieses Projekt ein Stück Zukunft. Investoren für den ländlichen Bereich, sprich unsere Teilorte, zu finden, ist nicht immer einfach. In Dächingen geschieht aber mit der neuen Ortsdurchfahrt, dem Gas- und Breitbandausbau vieles modellhaft“, betonte OB Alexander Baumann und sagte: „Dächingen ist ein Schwerpunkt in unserem Stadtentwicklungskonzept, was wohnen und Gerwerbe anbelangt. So können wir die ländlichen Bereiche zukunftssicher machen. Denn gerade auf dem Land sind Flächen aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung endlich – deswegen ist hier Innenverdichtung wichtig.“

Für Manuel Hagel war es wichtig, dass es Unternehmer gibt, die „das Wagnis eingehen, auf dem Land zu investieren“, denn: „Nur so können wir für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sorgen.“

Das sieht auch Dächingens Ortsvorsteher Alfons Köhler so. „Bisher waren die ELR-Gelder für Einzelvorhaben gedacht. Es ist das erste Mal, dass solch eine Maßnahme über einen Bauträger gemacht werden kann. Wir sehen das Projekt in Dächingen als ein Modellprojekt für andere kleine Ortschaften. Denn auch auf dem Land ist Mietraum wichtig“, betonte Köhler.