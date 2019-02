Auf den Spuren Winckelhofers

Hieronymus Winckelhofer war wohl das herausragendste Mitglied einer bedeutsamen, mit vielen Persönlichkeiten gesegneten Familie. Ihm ist eine Ausstellung in der Spitalkapelle in Ehinen gewidmet, die noch bis zum 24. Februar zu sehen ist (die SZ berichtete ausführlich). Am Sonntag hat Stadtarchivar Ludwig Ohngemach rund 20 interessierte Bürger durch diese Ausstellung geführt.

Hieronymus Winckelhofer wurde 1469 geboren, studierte Theologie und Jura, war 1498 Kaplan in Ulm, 1500 auch Kaplan in Kempten und ab 1506 Pfarrer in Nasgenstadt, die Pfarrei gehörte zum Heilig-Geist-Spital. In Ehingen war Winckelhofer Kaplan in St. Michael, einer Kirche, die sich im Umkreis von St. Blasius befand. Er war auch noch Kanonikus eines Stiftes in Südtirol, konnte aber die seelsorgerischen Aufgaben nicht überall selbst übernehmen, Winckelhofer setzte Verweser ein. Er galt in Zeiten der Reformation in Ulm als einer der wenigen Vertreter des alten Glaubens, daher war seine Tätigkeit dort beendet, als sich die Ulmer für die Reformation entschieden. Ein Buch aus dem Besitz von Winckelhofer befindet sich noch heute in der Ulmer Stadtbibliothek, war auch eine Zeitlang als Leihgabe in der Ausstellung zu sehen.

„Winckelhofer war sehr bedacht, seine Leistungen nach außen zu tragen“, erklärte Ohngemach. Winckelhofer verkehrte in höchsten Kreisen, war Hofkaplan bei Kaiser Maximilian I. und Tischgenosse berühmter Persönlichkeiten seiner Zeit.

33 Stiftungen gehen auf Winckelhofer zurück, die Hälfte davon für Ehingen und seine Bewohner. In seinem Testament hat er genau bestimmt, welche Kaplanei was bekommt, hat Silbergeräte, Mobiliar, das zu seiner Zeit sehr kostbar war, Bettzeug und Zinngeschirr sehr genau aufgeteilt. Der Rat der Stadt dankte Winckelhofer mit einer großen Urkunde für dessen Großzügigkeit, erklärte Ohngemach und zeigte diese Urkunde. Der Hintergedanke des Spenders war aber immer: Die Bedachten sollten mit Gebeten für das Seelenheil der Familie und Hieronimus selbst es ihm danken. Um für das Seelenheil seiner Familie zu sorgen, war Winckelhofer mit zahlreichen Konventen verbunden, dort wurden Jahrestage für ihn und seine Familie abgehalten. 1538 ist Winckelhofer gestorben und wurde in der Michaelskapelle begraben. Lange vor seinem Tod, schon 1520, hat er seinen Grabstein in Auftrag gegeben, der heute in St. Blasius steht.

Über 72 Bücher verfügte Winckelhofer, damals war das eine große Kostbarkeit, ein Teil davon ist noch heute in Ehingen vorhanden. Eine Straße erinnert in Ehingen auch noch an den Wohltäter des 16. Jahrhunderts