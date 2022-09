Auf den Spuren der Munderkinger Fasnetsgeschichte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 23. September war es wieder so weit: die Muckenspritzer waren on Tour!

Am frühen Sonntagmorgen ging es mit der „schwäbschen Eisenbahna“ nach Munderkingen, wo sie am Bahnhof von Ralf Lindner und Tobias Schartmann von der Trommgesellenzunft Munderkingen erwartet wurden, welche die über 50 Interessierten mit zu einer historischen Stadtführung mit Highlights aus der Fasnetsgeschichte nahmen.

Das erste Highlight war das Heiliggeistspital, an dem die Jungmucken den Zugang zur Stadt bewachen durften. Über den Viehmarkt durch verwinkelte Gassen wurde das Haus des Scharfrichters erreicht und viel Wissenswertes über vergangene Zeiten gehört. Vorbei am ehemaligen Gasthaus zur Laute ging es zum Marktbrunnen, wo die Stadtführer natürlich die Geschichte des Brunnensprungs zum Besten gaben. Nach dem Rathaus wurde das Zunfthaus besichtigt und es gab die Möglichkeit, die Kirche von innen zu begehen.

Nach diesen eindrucksvollen Erlebnissen wurde im Gasthaus Rössle eingekehrt.