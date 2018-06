Auf den Spuren der ausrangierten Kleider

Sobald sich die Klappe des Containers schließt, beginnt die ungewisse Reise. Es ist die wahrscheinlich letzte Reise der alten Jacke, die man einst so geliebt hat. Nachdem sie jahrelang im Schrank vor sich hingammelte, ist sie schließlich gewaschen und verpackt im Altkleidersack gelandet. Da liegt sie jetzt. In der dunklen, kalten Altkleidertonne und wartet auf ihre ungewisse Zukunft.

Was mit der Jacke passiert, das hängt ganz davon ab, in welcher Tonne, in welchem Container in Ehingen sie abgegeben wurde. Sie kann in Afrika auf einem Markt landen, im Regal eines Second-Hand-Geschäfts in der Slowakei oder am Körper eines Obdachlosen in Ulm. Denn hinter den 17 Containern, die in Ehingen aufgestellt sind, verbergen sich unterschiedliche Firmen und Organisationen – und manchmal sogar nicht gemeldete Kleiderhändler, die wahrscheinlich nur auf Gewinnmaximierung aus sind. Wir haben den hypothetischen Weg der alten Jacke nachverfolgt.

Verein Familienhilfe BNH. Standort: am Vanotti-Gymnasium, am Schleckerland, Rißtissen Hauptstraße, Griesingen

Hinter diesem Container verbirgt sich eine undurchschaubare Organisation. Landet die Jacke hier, dann verliert sich ihre Spur irgendwo in der Welt. Die Tonnen mit dem Kinderwagen-Emblem sind bei der Stadt nicht gemeldet. Was mit den hier abgegebenen Kleidern passiert, weiß niemand. Nicht einmal Beate Heinz vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) in Bonn. Es handele sich da um Schwarzsammler, bestätigt sie. „Die Tonnen werden meistens in einer Nacht- und Nebelaktion aufgestellt.“ Der Betreiber zahle weder Miete noch Gebühren – und wird so zum Konkurrenten von anderen gewerblichen und wohltätigen Sammlern. Aber nicht nur das: „Meistens sortieren die illegalen Sammler die nicht brauchbaren Kleider aus und werfen sie in andere Container“, so Heinz. Die zuständigen Aufsteller müssen die dann auf ihre Kosten entsorgen. „Weil der Marktpreis für Kleider zurzeit so hoch ist“, erklärt Heinz, „sprießen illegale Kleidercontainer wie Pilze aus dem Boden.“ In Rheinland-Pfalz ist gegen die Familienhilfe bereits ein Sammelverbot verhängt worden.

Erdtex GmbH. Standort: unter anderem am Stadion, in der Albstraße, Wertstoffhof Berkach

Hier macht sich die Jacke erst mal auf nach Günzburg. Dort wird sie, zusammen mit anderen noch tragbaren Klamotten, an Second-Hand-Läden weiterverkauft. „Meistens in die Slowakei oder nach Litauen“, erklärt David Baramidze von Erdtex, „manchmal auch nach Italien.“ Der Rest wird recycelt und wiederverwendet.

Kritiker betonen immer wieder, dass die Altkleider aus Deutschland im Ostblock und in Afrika die dort die einheimische Textilindustrie zerstören. In Afrika überschwemmen die in Ballen gepressten Kleider tonnenweise den Markt. Mit ihrem Preis kann kein Hersteller vor Ort mithalten. Andererseits können sich Einheimische oft neue Kleider nicht leisten.

Glaeser Textil. Standort: Rißtissen, Parkstraße

Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde. Dann kommt die Jacke bei der Firma Glaeser in Ulm an. Hier wird der Inhalt der Säcke grob sortiert. Was nicht mehr tragbar ist, kommt in die Reißerei. Unsere Jacke dagegen hat wahrscheinlich noch einen weiteren Weg vor sich. „Die Kleider werden an geprüfte Partner weitergegeben“, sagt Christian Denning. Er betont, dass Glaeser Textil in Ulm ein zertifizierter Fachbetrieb ist. „Wir arbeiten auch mit karitativen Organisationen zusammen.“ Die Partnerfirmen sitzen im Inland oder in Belgien, manchmal auch in Holland. Von dort aus, wird die Jacke dann weiterverkauft. Sie wird wohl von einem internationalen Warenstrom mitgetragen – mit unterschiedlichen Zielen. „Es kann schon sein, dass sie dann in Afrika landet“, sagt Denning.

Aktion Hoffnung. Standort: unter anderem Alamannenstraße, Alter Postweg

Um die Altkleider-Container der Aktion Hoffnung kümmert sich die Firma Striebel in Langenenslingen. „Wir sind Dienstleister“, erklärt Simon Striebel. Was macht Striebel mit der Jacke? Den Inhalt der Container kauft er der Aktion Hoffnung ab. Es gibt feste Preise, die vom Gewicht abhängig sind. Mit dem Geld unterstützt die Aktion Hoffnung vor allem Projekte in Afrika und Südamerika. Unsere Jacke wird zusammen mit all den anderen Kleidungsstücken und Schuhen in Fahrzeuge geladen und entweder zu einer Sammelzentrale der Aktion Hoffnung in Laupheim oder nach Langenenslingen gebracht, wo die Firma Striebel sämtliche Kleidung in drei „Schubladen“ sortiert: 40 bis 50 Prozent sind „tragbar“ und werden an Second-Hand-Boutiquen in Deutschland und (Ost-)Europa verkauft, weitere 40 bis 50 Prozent der Kleidung wird in Deutschland oder Italien zu Dämmmaterial verarbeitet. Zehn Prozent sind Abfall, den die Firma Striebel entsorgen muss. „Manche Menschen werfen wirklich Abfall in die Container“, so Simon Striebel. „Ein extremes Beispiel ist ein Container, da waren Schlachtabfälle drin.“

DRK. Standort: zwei Tonnen am DRK-Heim

Die Fahrt ist kurz. Die Kleidersäcke werden in der Lindenstraße abgeladen. Eine Hand fischt die Jacke aus dem Plastikbeutel, dreht sie hin und her und legt sie auf einen Stapel. Die Hand gehört Roswitha Till, Betreiberin der „Boutique Till“, die eigentlich die Kleiderkammer des DRK in Ehingen ist. Sie sortiert alle noch tragbaren und sauberen Kleider in ihren vollen, aber gleichzeitig erstaunlich organisierten Laden. „Hier kann jeder einkaufen, der möchte“, sagt sie. Mit dem Erlös finanziert sie die Miete und die Nebenkosten. Eigentlich bräuchte sie viel mehr Fläche, kann sich aber die Miete nicht leisten. Der Preis der Kleider richtet sich nach der Bedürftigkeit. Aber die „Boutique Till“ ist auch eine Fundgrube. Roswitha Till zieht eine Lederjacke aus dem Kleiderständer. „Ist die nicht schön?“, fragt sie. Wahrscheinlich hat sie schon jemanden im Kopf, dem sie gefallen könnte. Roswitha Till liebt es, Menschen zu beraten, neu einzukleiden, ihnen schicke Sachen für ein, zwei Euro anzubieten. Sachen, die sich viele der Kunden sonst nie leisten könnten.

Die Klamotten, die nicht mehr tragbar sind, werden in Ulm in der Kreisstelle des DRK gesammelt. „Wir exportieren sie bewusst nicht“, erklärt DRK-Sprecherin Barbara Hinzpeter. Die Altkleider kämen entweder in Kleiderkammern oder in das Übernachtungsheim in der Frauenstraße in Ulm, „der Rest wird zu Putzlumpen und Dämmmaterial verarbeitet.“

Im Reißwolf wird unsere Jacke kaum landen. Vielleicht reist sie in die Slowakei oder nach Belgien oder sie findet einen neuen Besitzer in Ehingen. Das entscheidet sich erst, wenn sich die Klappe wieder öffnet.