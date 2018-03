Auf dem Weg zurück in die BBL

Mit Rasta Vechta ist der Tabellenführer der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA am Sonntag, 4. März, beim Team Ehingen Urspring zu Gast. Spielbeginn in der JVG-Halle ist eine Stunde früher als bei Steeples-Heimspiel üblich bereits um 16.30 Uhr. Vechta ist neben Crailsheim die überragende Mannschaft der Liga und hat die Play-off-Teilnahme schon längst in der Tasche. Der nach dem Abstieg aus der BBL erfolgte Umbruch im Team zahlt sich bisher aus, doch das Ziel ist klar die Rückkehr in die höchste Spielklasse.

Von der Bundesliga-Mannschaft der Saison 2016/17 blieb nur einer übrig: der Trainer Douglas Spradley, der im Laufe der vergangenen Saison bei den Niedersachsen angeheuert hatte. Den Abstieg vermochte der US-Amerikaner nicht zu verhindern, doch wird ihm zugetraut, den Verein zurück in die höchste Klasse zu führen – was dem 51-jährigen, erfahrenen Coach zuvor schon mit Würzburg und Paderborn gelang. Bisher sieht es auch mit Vechta ganz danach aus, die komplett neu zusammengestellte Mannschaft dominiert zusammen mit Crailsheim die ProA und verlor vor dem gestrigen 25. Spieltag nur zwei Spiele (in Crailsheim und in Trier). „Vechta hat das beständigste Team der Liga“, sagt Domenik Reinboth, der mit den Steeples am Sonntag versuchen will, dem großen Favoriten ein Bein zu stellen.

„Wir haben nichts zu verlieren“, so Reinboth, der hofft, dass ihm der Doppelspieltag mit zwei Partien innerhalb von drei Tagen und die fast 700 Kilometer lange Anreise von Rasta Vechta nach Ehingen in die Karten spielt. „Vielleicht sind die Spieler von Vechta etwas müde von der langen Fahrt.“ Unabhängig von der Frische des Gegners verspricht der Steeples-Trainer verspricht einen „beherzten Auftritt“ seiner Mannschaft, die dem Tabellenführer „mit viel Selbstvertrauen“ entgegentreten werde. So wie im ersten Aufeinandertreffen am vierten Spieltag, als die Steeples nur im ersten Viertel deutlich unterlegen waren, die beiden folgenden Abschnitte aber ausgeglichen gestalteten und das Schlussviertel sogar für sich entschieden. Am Ende hieß es dennoch 82:73 für Vechta.

Das Rasta-Team besteht aus vielen erfahrenen Profis – wie der vom Bundesligisten Oldenburg gekommene Kapitän Dirk Mädrich, David Gonzalez (Bayreuth, Ludwigsburg), Jeremy Dunbar (Hagen, Würzburg, Göttingen), Joshua Young (Nürnberg, Tübingen) die Topscorer Seth Hinrichs (14,2 Punkte im Schnitt), der aus Kirchheim kam, und Christopher Carter (11,1), der in der Vorsaison für Chemnitz am Ball war. Daneben erhalten junge Talente aus dem NBBL- und sogar JBBL-Team Vechtas Spielpraxis – wie Philipp Herkenhoff (17 Jahre), Radii Caisin (kürzlich 17 geworden) und der erst 15-jährige Luc van Slooten, der schon elfmal im Kader des ProA-Topteams stand und auf eine durchschnittliche Spielzeit von neun Minuten pro Partie kam. „Der Kader von Vechta ist sehr tief besetzt“, sagt Reinboth. Egal, wenn der Tabellenführer aufs Feld schickt – “jeder ist gefährlich“.