Auf dem Weg Richtung Landesliga

„Wir stehen jetzt dort, wo wir am Ende der Saison auch stehen wollen”, sagt Spielleiter Marco Wasner von der TSG Ehingen. Damit ist das Saisonziel der TSG Ehingen klar umrissen. Nach wie vor heißt dieses Zeil nämlich Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga. Bemerkenswert ist, dass die TSG Ehingen seit dem achten Spieltag von Interimstrainer Patrick Mrochen trainiert wird. „Nach dem Weggang von Trainer Udo Rampelt haben wir gleich im nächsten Auswärtsspiel mit dem 6:1 bei der SGM Altshausen/Ebenweiler ein Ausrufezeichen gesetzt“, so Marco Wasner.

Vor Beginn der Verbandsrunde haben die allermeisten Bezirksligisten auf die TSG Ehingen als Meisterschaftsfavorit gesetzt. „Wir müssen so weitermachen und sollten diesmal rauf in die Landesliga“, ist der Ehinger Spielleiter zuuversichtlich, dass es klappt.

Doch es gab auch zwei Durchhänger am 13. und 14. Spieltag mit Niederlagen gegen die SG Öpfingen und den SV Uttenweiler. Doch die TSG Ehingen zeigte sich anschließend gut erholt und sicherte sich die neun Punkte aus den restlichen drei Spielen vor der Winterpause. Das 6:0 gegen die SGM Blönried/Ebersbach war dann noch das Tüpfelchen auf dem „i“. Allerdings war die Schützenhilfe des FV Bad Saulgau und der SG Altheim gegen den Mitbewerber SV Hohentengen sehr hilfreich. Als ein Highlight bezeichnet Marco Wasner das Bezirkspokalspiel in Betzenweiler. Da die TSG Ehingen an diesem Tag personelle Probleme hatte, stand Matthias Grab als Feldspieler auf dem Platz. Der etatmäßige Torhüter rechtfertigte seinen Einsatz, erzielte nicht nur ein Tor, sondern verwandelte beim anschließenden Elfmeterschießen auch einen Strafstoß. Mit einem breiten Kader hat die TSG Ehingen durch Verletzungen entstehende Engpässe gut überstanden.

Ab März hofft man, dass Elias Madarac wieder einsatzbereit ist. Marcel Holz geht in der Winterpause wieder zu Schwarz Weiß Donau zurück. Trotz der günstigen Ausgangsposition wird man bei der TSG Ehingen jedoch nicht überheblich. Schließlich stehen noch 15 Spiele bevor, und die übrigen Vereine werden sicher gegen die TSG Ehingen einen besonderen Ehrgeiz an den Tag legen. Auftakt nach der Winterpause ist am 5. März das Auswärtsspiel bei der SG Altheim.