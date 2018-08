Auf dem Weg durchs Jagdrevier

Gegen einen geringen Obolus gab es im Ferienprogramm des CDU-Stadtverbandes Ehingen am Donnerstagnachmittag sehr viel am Stoffelberg zu erleben. Der Programmpunkt nannte sich „Was verbirgt sich alles im Wald“ und enthielt ganz verschiedene Aktivitäten. Für Abwechslung während der Ferien daheim oder zum Gang ins Schwimmbad in diesem heißen Sommer war also gesorgt. Im Schatten des Waldes ließ es sich an diesem sehr heißen Tag sehr gut aushalten.

Den ersten Part des mehrstündigen Programms übernahm Waldpädagoge Alexander Rothenbacher. Den zweiten Teil gestalteten die Jäger Roland Rau und Markus Bach mit ihren Hunden. Sie zeigten, wie Jagdhunde eingesetzt werden, welche Aufgaben die Begleiter eines Jägers übernehmen und welche Voraussetzungen ein guter Jagdhund mitbringen muss. Zum Abschluss versammelten sich die Kinder mit Heinz Wiese zum Vespern. Der gesamte Ferienprogrammpunkt wurde unter anderem vom Landtagsabgeordneten Manuel Hagel, der selbst auch Jäger ist, und vom zuständigen Jagdaufseher, Ulrich Holtz, begleitet.

Im Jagdrevier von Manfred Tries konnte einmal mehr als Ferienprogrammpunkt der unterhaltsame und lehrreiche Nachmittag stattfinden. „Uns geht es darum, Spaß und Unterhaltung mit einem pädagogischen Wert und Wissensgewinn zu verbinden“, sagte Manuel Hagel zum Ehinger Ferienprogramm.

Waldpädagoge Alexander Rothenbacher zeigte den Kindern Spuren von Waldtieren. Wildwechsel und auch Fraßspuren wiesen am Waldrand auf Rehe hin. Gefunden wurden auch Abriebspuren an einem Busch, was auf das sogenannte Fegen eines Rehbocks mit seinem Geweih hinweist und stets im Frühjahr stattfindet. Mit der Frage nach Lebenwesen, die zehnmal größer sind als Rehe, brachte Rothenbacher nicht nur die Kinder kurz ins Staunen. Er meinte die ausgewachsene Fichte, die eigentlich 150 Liter Wasser am Tag zum Leben benötigt und derzeit unter der Hitze leidet. Heuer gab es ziemlich viele Fichtenzapfen und deshalb viel Blütenstaub.

Die Kinder durften auch Rothenbachers beliebtes Spiel spielen, bei dem jedem Teilnehmer ein Tier oder eine Pflanze zugeordnet ist, welche es durch geschicktes Fragen herauszufinden gilt. Vom Hochsitz aus gab es zudem ein Jägerspiel.