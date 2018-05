Auch Schelklingen/Alb kann Betzenweiler nicht aufhalten

Erneut hat der FC Schelklingen/Alb eine sehr gute Leistung abgeliefert, aber zu Hause gegen ein Spitzenteam knapp verloren. Der SV Betzenweiler kam dem Ziel Relegationsplatz noch näher. In Munderkingen gab es es ein knappes 1:0 gegen Nachbar SF Kirchen. Für den SV Oggelsbeuren könnte die deutliche Niederlage am Ende verhängnisvoll werden. Der SV Ringingen hat die 30-Punkte-Marke erreicht und dürfte nicht mehr in Verlegenheit kommen.

SV Oggelsbeuren - SV Dürmentingen 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 Patrick Schlegel (30.), 0:2, 0:3 Raphael Buck (70., 80.), 0:4 Rico Schlegel (85.). - „Die Gäste haben mit harten Zweikämpfen unserer Mannschaft bereits den Schneid abgekauft“, sagte Christian Aßfalg vom SV Oggelsbeuren. Daher hatte Dürmentingen im zweiten Durchgang klare Vorteile und drückte diese auch mit drei weiteren Toren aus. - Reserven: 3:2.

FC Schelklingen/Alb - SV Betzenweiler 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Viktor Hasenkampf (45.), 0:2 Fabian Argo (47.), 1:2 Christoph Österle (85.). - Der spät eingewechselte Timo Rothenbacher hätte fast noch den Ausgleich erzielt. - Reserven: 1:1.

VfL Munderkingen - SF Kirchen 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Hossam Khlail (17.). - In einem Spiel mit wenig Torchancen wurde Khalil der Schütze des Tages. In diesem Spiel kam daher der VfL zu einem etwas glücklichen Sieg.

SpVgg Pflummern-Friedingen - SV Ringingen 0:7 (0:4). - Tore: 0:1 Markus Wilke (1.), 0:2 Lous de Veer (17.), 0:3 Daniel Kress (24.), 0:4 Jan Braunsteffer (35.), 0:5 Daniel Kress (60.), 0:6 Holger Scheit (63.), 0:7 David Braunsteffer (76.). - Der SV Ringingen kam zu einem erwartet klaren Sieg und konnte sich von der Gefahrenzone weiter distanzieren.