Auch im Tischtennis ist Winterpause

Am zweiten Dezember-Wochenende haben die Vereine im Bezirk Ulm die Vorrunde beendet. Erst Mitte Januar geht es mit der Rückrunde weiter. Nicht alle Mannschaften können mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden sein.

Herren: Der TSV Erbach liegt nach der Halbsaison auf einem vierten Platz in der Landesliga. Die aufgestiegene SG Öpfingen hat sich mit dem bisher sechsten Tabellenplatz in der Landesklasse recht gut geschlagen. Bestplatzierter Verein in der Bezirksklasse ist Erbach II auf dem vierten Tabellenplatz. Es folgen Ehingen als Fünfter, SG Öpfingen II (7.), SC Berg (8.) und der SC Bach (9.). In der Kreisliga A dominieren die Mannschaften aus der Region. Griesingen/Rißtissen ist Erster, vor Munderkingen und Unterstadion. In der Kreisliga B steht Erbach III auf Platz zwei vor Rottenacker und in der Kreisklasse belegt Schelklingen den zweiten Tabellenplatz.

Damen: Die Damen I und II des SC Berg stehen in ihren Spielklassen auf hinteren Plätzen. Schelklingen ist in der Bezirksliga Zweiter.

Jungen: Erfreulich ist der zweite Tabellenplatz des SC Berg I in der Landesliga. Berg II belegt in der Bezirksklasse Platz zwei. Die Ehinger Jungen sind in der Kreisliga A Erster vor Öpfingen.

Mädchen: In der Landesliga 4 stehen die beiden Mannschaften des SC Berg auf den Plätzen zwei und drei. In der Kreisklasse A ist Bach Dritter.

Tischtennis - Tabellen

Herren Landesliga 4: 1. Aulendorf 14:4 Punkte, 2. Amtzell 13:5, 3. Weingarten 12:6, 4. TSV Erbach 11:7, 5. Staig II 10:8, 6. Ailingen 8:10, 7. Herrlingen 7:11, 8. Staig III 6:12, 9. SSV Ulm 46 II 5:13, 10. Amtzell II 4:14.

Herren Landesklasse 7: 1. FC Straß 18:0 Punkte, 2. Unterkochen 16:2, 3. Weißenhorn 12:6, 4. SC Lehr 12:6, 5. Holzheim 10:8, 6. SG Öpfingen 8:10, 7. Lauchheim 6:12, 8. Wasseralfingen 6:12, 9. Langenau 2:16, 10. Setzingen 0:18.

Herren Bezirksklasse 2: 1. Dornstadt 16:2 Punkte, 2. Lonsee 16:2, 3. Seißen 13:5, 4. Erbach II 10:8, 5. Ehingen 8:10, 6. Blaubeuren 8:10, 7. Öpfingen II 7:11, 8. SC Berg 6:12, 8. SC Bach 3:15, 10. Laichingen 3:15.

Herren Kreisliga A2: 1. Griesingen/Rißtissen 14:0 Punkte, 2. Munderkingen 12:2, 3. Unterstadion 10:4, 4. SSV Ulm IV 8:6, 5. SC Berg II 4:10, 6. Blaubeuren II 4:10, 7. Griesingen/Rißtissen II 4:10, 8. SC Bach II 0:14.

Herren Kreisliga B2: 1. SC Staig V 14:0, 2. Erbach III 11:3, 3. Rottenacker 9:5, 4. Obermarchtal 9:5, 5. Öpfingen III 6:8, 6. Ehingen II 5:9. 7. Unterstadion II 2:12, 8. Oberkirchberg II 0:14.

Herren Kreisliga C2: 1. SSV Ulm 46 V 8:0 Punkte, 2. Seißen III 4:4, 3. VfB Ulm III 4:4, 4. Munderkingen II 3:5, 5. Laichingen II 1:7

Herren Kreisklasse 2: 1. Rammingen II 10:2, 2. Schelklingen 9:3, 3. Thalfingen II 8:4, 4. Neu-Ulm IV 6:6, 5. Dornstadt III 5:7, 6. Griesingen/Rißtissen III 4:8, 7. Merklingen III 0:12.

Damen Verbandsoberliga 2: 1. Rechberghausen 14:0 Punkte, 2. Lützenhardt 10:4, 3. Georgii Allianz 9:5, 4. Gröningen-Satteldorf 7:7, 5. Altenmünster 6:8, 6. Deuchelried 4:10, 7. SC Berg I 4:10, 8. Herrlingen II 2:12.

Damen Landesliga 4: 1. Herrlingen III 15:1 Punkte, 2. Deuchelried II 12:4, 3. Rissegg 11:5, 4. Ermingen 10:6, 5. Ailingen 6:10, 6. Langenau 6:10, 7. Pfahlheim 6:10, 8. SC Berg II 3:13, 9. Amtzell II 3:13.

Damen Bezirksliga: 1. Berghülen/Merklingen 9:1 Punkte, 2. Schelklingen 8:2, 3. SSV Ulm 46 II 7:3, 4. Ermingen II 4:6, 5. VfB Ulm 2:8, 6. Seißen 0:10.

Jungen Landesliga 4: 1. SSV Ulm 46 16:2 Punkte, 2. SC Berg 13:5, 3. Setzingen 12:6, 4. Weingarten 11:7, 5. SSV Ulm 46 II 11:7, 6. Bad Wurzach 9:9, 7. Vogt 9:9, 8. Laiz 6:12, 9. Laupheim 3:15, 10. Rissegg 0:18.

Jungen Bezirksklasse 2: 1. SC Staig 6:2 Punkte, 2. SSV Ulm 46 V 6:2, 3. SC Berg II 4:4, 4. Blaubeuren 3:5, 5. Ermingen 1:7.

Jungen Kreisliga A2: 1. Ehingen 8:2 Punkte, 2. Öpfingen 8:2, 3. SC Berg III 7:3, 4. SC Bach 5:5, 5. Öpfingen II 2:8, 6. Erbach 0:10.

Mädchen Landesliga 3: 1. Rosswälden 12:0 Punkte, 2. SC Berg I 10:2, 3. SC Berg II 7:5, 4. Steinhausen-Rottum 5:7, 5. Süßen 4:8, 6. Herrlingen 2:10, 7. Amtzell 2:10.

Mädchen Kreisklasse A: 1. VfB Ulm II 11:1 Punkte, 2. Ludwigsfeld 9:3, 3. SC Bach 8:2, 4. Nellingen 6:6, 5. Munderkingen 4:8, 6. Berg (M 14) 2:10, 7. Setzingen (M 14) 0:10.