Auch Öpfingen startet in die Rückrunde

Die Öpfinger Herren I liegen zur Halbzeit noch sehr gut im Rennen. Sie beginnen nun am Samstag ebenfalls mit der Rückrunde. Die Damen-Teams aus der Region haben noch Pause.

Herren Bezirksliga. Die SG Öpfingen steht vor einer schweren Prüfung. Gastgeber Langenau hat sein erstes Heimspiel gegen Tabellenführer Weißenhorn nur knapp verloren und will am Samstag diese Scharte auswetzen. Das Spiel der Vorrunde gewann Öpfingen mit 9:5.

Aufsteiger TTC Ehingen hat in der Vorrunde gegen Obenhausen das einzige Spiel mit 9:6 gewonnen und hat nun durch den Punktgewinn am vergangenen Wochenende erstmals die rote Laterne an seinen Gegner abgegeben. Daher geht es am Samstag für beide Teams um sehr wichtige Punkte.

Herren Bezirksklasse 2. Munderkingen hat es am Samstag mit dem Tabellendritten Lonsee zu tun. In der Vorrunde trennten sich beide Teams mit 8:8. Zuhause hat der VfL einen Sieg eingeplant.

Um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht es in Laichingen. Aufsteiger SC Bach möchte den Vorrundensieg (9:6) wiederholen, doch der Gastgeber wird sich zu wehren wissen.

Herren Kreisliga A 2. Die SG Griesingen hat erneut ein Heimspiel. Zu Gast ist Nachbar TSV Rißtissen, gegen den die SG in der Vorrunde mit 9:5 gewonnen hat. Die Gäste haben vergangenen Samstag eine starke Partie abgeliefert, doch in Griesingen werden sie einen schweren Stand haben.

Die TSG Rottenacker hat heuer eine starke Vorrunde gespielt und sieht sich gegen den Tabellenletzten SC Bach II im Vorteil. In der Vorrunde gewann die TSG mit 9:4.

Herren Kreisliga B 2. Hier gibt es interessante Paarungen. Öpfingen III erwartet als Tabellenfünfter den Tabellendritten Wiblingen (Vorrunde 4:9). Unterstadion möchte gegen Berg III den Vorrundensieg (9:7) wiederholen. Zuversichtlich ist Ehingen II, das in der Vorrunde mit 9:5 gewann und den Tabellenzweiten SSG Ulm II zu Gast hat.

Mädchen Landesliga 4. Die Mädchen des SC Berg starten in die Rückrunde. In Wangen gab es ein 5:5. Diesmal rechnen die SC-Mädchen mit einem Sieg.