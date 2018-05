Attraktionen bei langer Museumsnacht

Besondere Attraktionen hat es in der langen Museumsnacht sowohl im Ehinger Museum als auch in der Städtischen Galerie gegeben. Dort war man gespannt auf den kürzlich im Ulmer Roxy gekürten baden-württembergischen Vizemeister der Slam-Poeten, Marius Loy.

Die Geschichte der trojanischen Königstochter Kassandra ist schon immer ein beliebter Stoff gewesen – Gustav Schwab, Jean-Paul Sartre, Christa Wolf, die schwedische Pop-Gruppe ABBA – sie alle haben sie interpretiert und nun auf sehr skurrile Art auch Marius Loy. Das Ehinger Publikum war von seiner Version begeistert. „Sie sitzen so stabil, als ob Sie fragen wollten: Geht da noch etwas“, kündigte Loy seine zweite Nummer an. „Wie kommen Sie auf die Ideen“, ist die Frage, die ihm immer wieder von neugierigen Journalisten gestellt wird, sagte er mit Seitenblick auf die Ehinger Berichterstatter, die genau das eigentlich vorhatten und froh waren, es noch nicht getan zu haben. Loy simulierte ein Gespräch mit einem Zeitungsreporter namens Ulf. „Die Ideen kommen zu mir“, wollte er antworten, „ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und beobachte. Und was ich sehe, gieße ich in Form.“ Sein Fazit: „Der Grundstein des Künstlers ist stets Beschiss.“

Solchermaßen eingestellt, nutzten die vielen Besucher in der Galerie nun die Gelegenheit, die zwei seit Kurzem dort laufenden Ausstellungen zu begutachten. „Buchobjekte“ ist die eine offene Ausstellung, zu der alle Kunstfreunde ihre Gedanken zu einem Buch und was daraus zu machen ist einbringen konnten (die SZ berichtete). Bilder von Doris Nöth, mit Kinderaugen gesehen und von Kinderhand wiedergegeben, ist die andere laufende Ausstellung in der Galerie.

Von der Galerie ins Museum

Immer wieder wechselten Besucher von der Galerie ins Museum und umgekehrt. Im Museum begrüßte sie Josef Mantz mit seiner Drehorgel und schmissigen Weisen, ein umfangreiches Programm hatte die Museumsgesellschaft vorbereitet. Waltraud Steeb zeigte mit fliegenden Klöppeln, wie unter ihren geschickten Händen Blüten entstehen. „Wir wollen Spitze aus dem 15. und 16. Jahrhundert wiederbeleben. Mit Point-d’Espagne-Arbeiten wurden früher die Katakomben von Heiligen geschmückt“, erklärte Waltraud Steeb in der schönen Ehinger Tracht ihren Zuschauerinnen. „Omas Deckchen machen wir nicht mehr, sondern mehr Spitzen und Bilder“, sagte sie weiter.

55 Kisten mit geologischen Funden befinden sich im Besitz des Ehinger Museums. Gerhard Steeb und Winfried Hanold haben begonnen, die Inhalte der Kisten zu sortieren und die Schildchen in Sütterlinschrift von Josef Schad, einst Lehrer am Ehinger Gymnasium, zu übertragen. Muschelpflaster, Ammonit, Belemniten sind bei den fossilen Kostbarkeiten. In der Museumsnacht war erstmals ein kleiner Teil dieser umfangreichen Sammlung zu sehen. Nur in dieser Nacht gezeigt wurde auch die von Eugen Gauß angefertigte Papierrolle, auf der die Gesteinsschichten des Blauen Steinbruchs und die dort gefundenen Steine mit ihren Fundstellen zu entdecken sind. In der Tierabteilung erklärte Franz Romer die in Schaukästen gezeigte Vogelwelt. Die Bankiersfamilie Kaulla, die das Rittergut Oberdischingen 1890 gekauft hatte, hatte die dort gefundene Sammlung dem Gymnasium gestiftet, von dort kam sie ins Museum, erklärte Romer seinen Zuhörern.

Mit den Ehinger Familien Winckelhofer und Linder hatte sich Johannes Lang intensiv befasst. Die Familie Winckelhofer kam im 13. Jahrhundert aus den Alpen in die Region. Viele bedeutende Köpfe entstammten dieser Familie. Ein Ulrich war Probst in Roggenburg, Jakobus wurde Abt in Lorch, der erste bürgerliche Abt überhaupt, ein Heinrich war Rektor in Tübingen und um 1522 Kanzler in Württemberg und liegt im Kloster Hirsau begraben. Die Grabplatte holten Hehle und Müller nach Ehingen, jetzt befindet sie sich in der Stadtkirche. Für Ehingen am bedeutendsten ist Hieronymus Winckelhofer, der Beichtvater von Kaiser Maximilian. In St. Michael wurde er begraben, sein Wohnhaus war in der Hauptstraße 59.