Atemberaubende Aussicht auf der Hochebene

Am 19. Juni um sechs Uhr startete die fünftägige Wanderreise nach Weißbriach im Gitschtal in Kärnten in Österreich. 43 Mitglieder und Gäste der Albvereinsgruppe Altsteußlingen nahmen an dem Ausflug teil. Die Fahrt führte über Biberach, Memmingen auf der Autobahn nach München und Kufstein zum Großglockner. Nach einer kurzen Frühstückspause bei Landsberg am Lech und dem reichhaltigen Vesper am Fuße des Großglockners, fuhren wir bei herrlichem Wetter auf der Hochalpenstraße zum Großglockner hinauf. Die Aussicht war atemberaubend.

Am zweiten Tag gab es bei wieder herrlichem Wetter zunächst einen Spaziergang durch Weißbriach mit Besichtigung des Schmiede-Museums. Danach brachen wir mit dem Bus zum Weißensee auf. Dort gab es eine rund zweieinhalbstündige Schiffsrundfahrt auf dem See. Der tiefblaue See hat eine Länge von knapp 12 Kilometer und misst an der breitesten Stelle 900 m. Hüttengaudi mit Abendessen war zum Abend hin angesagt. Zur Hütte konnte gewandert, Gehzeit etwa eineinhalb Stunden, oder aber dem eigenen Traktor mit Anhänger gefahren werden.

Am dritten Tag war die Rundreise mit dem Reisebus zu den Nockbergen über die Nockalmstraße. Reiseführer war unser Gastwirt Michael. An verschiedenen Stellen erfolgte ein Halt um die wunderschöne Natur zu genießen. Einkehr war in der Jausen Station „Almgasthaus Zechner Alm“. Am Abend nahmen wir an der Sonnwendfeier im Ort teil.

Der vierte Tag führte uns wieder zum Weissensee. Wir fuhren mit der „Weissensee Bergbahn“ zur Naggler Alm hinauf. Auf der Höhe teilte sich unsere Reisegruppe. Ein Teil blieb bei der Naggler Alm und bewanderte die Umgebung. Die zweite Gruppe ging zur etwa eineinhalb Stunden entfernten Kohlröslhütte. Am Abend gab es statt dem Halbpensionsessen die „Kuchlparty“, das bedeutete, dass jeder mit seinem Teller durch die Küche gehen musste und vom Küchenpersonal die Speisen auf den Teller gelegt bekam.

Am fünften und letzten Tag war die Heimreise. Sie führte über Lienz, kurze Rast mit Spaziergang durch die Altstadt, durch den Felbertauerntunnel nach Kufstein. In Kufstein hatte wir einen längeren Aufenthalt. Über die Autobahnen kehrten wir schließlich zum Abschluss in der Gaststätte „Ochsen“ in Berkheim ein.

Ein besonderer Dank gilt der Planung des Ausfluges, dem Vorstand der Ortsgruppe Altsteußlingen Emil Renner und der Firma Walk aus Munderkingen.