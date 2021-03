AstraZeneca: Was der Impf-Stopp fürs KIZ Ehingen bedeutet

Die Nachricht hat auch zahlreiche Impfwillige in Ehingen am Montag getroffen: Die Impfungen mit dem Stoff AstraZeneca werden fürs Erste gestoppt. Das hat auch Auswirkungen auf die Terminvergabe im Kreisimpfzentrum in Ehingen. Viele, die sich diese Woche auf eine Impfung dort gefreut haben, ärgern sich und müssen erst einmal abwarten. Eine Impfung, so erklärt das Landratsamt am Dienstag, sollen sie aber trotzdem teilweise bald bekommen.

Es ist kurz nach 11.30 Uhr an diesem Dienstagmorgen, dem Tag eins nach dem bundesweiten Stop der AstraZeneca-Impfungen. Der Parkplatz vor dem Kreisimpfzentrum in Ehingen ist voll. Ständig kommen neuen Autos und suchen einen Parkplatz. Auch Kleinbusse mit Menschen im Rollstuhl fahren regelmäßig vor das Kreisimpfzentrum. „Es ist Biontech-Pfizer-Tag“, sagt Bernd Weltin, Pressesprecher des Landratsamtes auf die Frage, warum denn nach der vorläufigen Absetzung des AstraZeneca-Impfstoffs dennoch so viel los ist.

Personen mit Termin sollen Biontech bekommen

Die Impfungen mit AstraZeneca wurden vom Ministerium für Gesundheit und Soziales Baden-Württemberg zunächst bis einschließlich kommenden Montag ausgesetzt. Das Kreisimpfzentrum Ehingen ist derzeit dabei, an den ursprünglich für diesen Impfstoff vorgesehenen Terminen am Wochenende und am Montag für die Verimpfung von Biontech zu nutzen. Das Landessozialministerium hatte in einer Presseerklärung von Dienstag erklärt, in Kooperation mit den Impfzentren dabei besonders vulnerable Personen aus der ersten Priorität (vor allem Menschen über 80 Jahre) zu impfen, die auf der Warteliste für Impftermine stehen, den Vorrang zu geben. Danach wird auch im KIZ Ehingen gehandelt, wobei eine gewisse Reserve für Zweitimpfungen eingeplant wird.

Die Menschen auf der Warteliste werden nicht durch das KIZ Ehingen, sondern direkt durch das Callcenter informiert, wenn ein Termin für sie verfügbar ist.

Für die Abarbeitung der Warteliste wird nach Mitteilung des Landessozialministeriums das übergreifende Terminbuchungssystem zunächst bis einschließlich Montag, 22. März, geschlossen. Für diese Zeit können weder telefonisch noch online Termine in den Impfzentren gebucht werden.

Im Kreisimpfzentrum (KIZ) Ehingen waren Impftage mit AstraZeneca am Mittwoch sowie am Freitag, Samstag und Montag vorgesehen. An ihnen werden nun, wie beschrieben, Biontech-Impfungen vorgenommen werden sollen. Das KIZ Ehingen impft tageweise im Wechsel mit Biontech und AstraZeneca. Pro Tag sind es aktuell jeweils rund 400 Impfungen im Einschichtbetrieb. Für AstraZeneca war ursprünglich wegen seiner größeren Verfügbarkeit ab dieser Woche der Einstieg in den Zweischichtbetrieb vorgesehen.