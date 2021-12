Arzneibrücke Ehingen hilft weiter

Die Arzneibrücke Ehingen setzt sich seit mittlerweile mehr als 40 Jahren dafür ein, Kindern in Armut und Not zu helfen. Und mehr als vier Jahrzehnte lang wurden dabei zwei Projekte von Ehingen aus unterstützt – immer mit dem Ziel: kranke Kinder mit lebensnotwendigen Medikamenten zu versorgen.

„Wir sind mit einem Projekt in Kinshasa aktiv und mit dem anderen Projekt im Urwald, im von der Hauptstadt 400 Kilometer entfernten Vanga“, berichtet der Vorsitzende der Arzneibrücke Ehingen Jürgen Abele. In den beiden Städten in der Demokratischen Republik Kongo in Afrika sind vor allem die kranken Kinder auf die Hilfe und das Geld aus Ehingen angewiesen.

Spendengelder durch SZ-Aktion

Doch wie sieht die Hilfe in Zeiten aus, in denen die Corona-Pandemie die ganze Welt im Griff hat? „Auf unsere Arbeit und auf unsere Hilfe hat Corona aktuell nicht so einen großen Einfluss, wie man sich das vielleicht vorstellt“, sagt Jürgen Abele, der sich sehr darüber freut, dass die Arzneibrücke auch in diesem Jahr wieder Spendengelder von der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ bekommen wird. „Was den Menschen, die wir unterstützen, fehlt, ist derzeit Insulin. Das liegt hauptsächlich an der Ernährung“, erklärt Abele. Dass Corona in Kinshasa nicht so „explodiert“, liege laut Abeles Einschätzung auch daran, dass dort aus Mangel an Tests weitaus weniger Menschen getestet werden können.

„Aber Ebola ist dort nach wie vor ein großes Thema“, sagt Abele, der sehr froh ist, dass erst in den vergangenen Wochen eine Lieferung mit wichtigen Arzneimitteln verschickt werden konnte. „Deswegen ist es umso besser, dass wir nun wieder auf Spendengelder hoffen dürfen. Denn wir bereiten nun die nächste Lieferung für das Frühjahr vor“, so Abele.

Neues Taxi für Buschkrankenhaus

Gerade in Vanga, wo das Buschkrankenhaus die Menschen in einem Umkreis von 400 Kilometern versorgt, habe sich laut Abele zumindest in Sachen Transportmöglichkeiten etwas getan. „Es gibt dort kaum Verkehrswege. Erst seit kurzem haben die Menschen dort nun eine Art Geländemotorrad-Taxi eingeführt, das kranke Menschen ins Krankenhaus bringen kann“, sagt Abele.

Maman Huguette schult Kinder in Blutzuckerselbstkontrolle. (Foto: Arzneibrücke)

20 000 bis 25 000 Euro pro Jahr – das braucht die Arzneibrücke Ehingen-Kinshasa, um wirkungsvoll helfen zu können. Die Arzneibrücke ist ein ökumenisches Projekt der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden mit dem Ziel, den katholischen Schwestern, die in Kisenso verschiedene medizinische Einrichtungen leiten, und den evangelischen Christusträger-Brüdern (CT), die in Vanga in einem Hospital arbeiten, zu helfen. Dabei geht es um dringend benötigte Arzneimittel.

Mehr als eine Million Euro an Spendengeldern konnte die Arzneibrücke in den vergangenen Jahrzehnten sammeln – Geld, das schon viele Leben rettete. Die Schwestern und CT-Brüder werden über die Höhe der ihnen für die Medikamentenbestellung zur Verfügung stehenden Spendenbeträge unterrichtet. Im Rahmen ihres Kontingents bestellen sie die ihnen fehlenden notwendigen Arzneimittel zur direkten Lieferung in den Kongo. Die Rechnung wird von der Arzneibrücke bezahlt.