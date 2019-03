Armin Huber ist seit 20 Jahren Vereinsvorsitzender

Seit 20 Jahren ist Armin Huber Vorsitzender des Musikvereins Dächingen. Am Ende der von 130 Mitgliedern besuchten Generalversammlung sprach ihm sein Stellvertreter Achim Scheffold am Samstag Dank und Anerkennung für zwei Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit aus.

„Am 13. März 1999 wurde Armin Huber erstmals zum Vorsitzenden des Musikvereins gewählt“, erinnerte Achim Scheffold an den Beginn von Hubers – mit der perfekten Organisation des Kreismusikfestes 2013 gekrönten – Amtszeit. Mehr als 30 Musikkapellen nahmen damals am Wertungsspiel teil. Von optimaler Vereinsführung zeugt in dem weniger als 500 Einwohner zählenden Dorf auch das Engagement von Hans-Gerd Burr als Leiter des 83 Musiker zählenden Blasorchesters und eine Jugendarbeit, die sich sehen und hören lassen kann. Das Anerkennungsgeschenk des Vereins für Armin Huber und seine Frau Edith ist ein Gutschein zum Besuch des viertägigen Festivals „Woodstock der Blasmusik“ in Ort im Innkreis. Sie bekam zudem einen Blumenstrauß.

Traditionell eröffneten die jüngsten Musiker des MVD auch die diesjährige Generalversammlung im voll besetzten Saal des Landgasthofs Krone. Ihren ersten begeisterten Applaus genoss die Hälfte der von Daniela Majer einstudierten Blockflötengruppe. Mit „A Good Start“ hob das von Alexander Springer geführte Vororchester zu einem Höhenflug der Blasmusik ab. „So wird den Kindern vermittelt, wie ein Verein funktioniert“, begründete Vorsitzender Armin Huber die Einbindung der Jugend in die Generalversammlung.

„Alle Musiker bringen sich ein“, erklärte der Vorsitzende die funktionierende Vereinsgemeinschaft in Dächingen. Als Highlights des Jahres 2018 nannte er das Frühlingsfest, das Dorfplatzfest und das überaus gelungene Weihnachtskonzert. Bei diesem hatten die Jüngsten die finale Zugabe mitgestaltet. Huber erwähnte auch die beim Kreismusikfest erbrachte tatkräftige Unterstützung durch den MV Dächingen als Patenverein der Musikkapelle Kirchen. Als nächste Veranstaltungen nannte er die Alteisensammlung am 13. April und das Frühlingsfest von 26. bis 29. April. Beim Kreismusikfest in Kirchbierlingen nimmt der Musikverein am Wertungsspiel teil. Im Jahr 2020 steht ein viertägiger Ausflug nach Fleckeby an der Schlei in Schleswig-Holstein an. Bei 61 Fahrten nach Dächingen hat Dirigent Hans-Gerd Burr nach Aussage des Vorsitzenden 12 000 Kilometer zurückgelegt. „Weil se’s werdd send“, legte Burr kurz und fröhlich als Begründung nach.

Der Musikverein Dächingen zählt 286 Mitglieder. Davon sind 144 aktiv und 125 passiv. Dazu kommen 17 Ehrenmitglieder. Dem Vereinsvorstand bescheinigte Armin Huber gute und effektive Zusammenarbeit.

Mit Beifall quittierte die Versammlung den von Schriftführerin Simone Schrode erstmals auf Schwäbisch vorgetragenen Jahresrückblick. Dieser gewann durch die Mundart enorm an Ausdruckskraft.

„Immer positiv denken“, nannte Dirigent Hans-Gerd Burr das Motto seines Handelns und zeigte Verständnis für junge Leute, die studieren oder Nachtschicht leisten und daher nicht alle Proben besuchen können. Dennoch seien die Musikproben gut besucht gewesen. Nicht locker lassen möchte er im Bestreben nach einem ausgeglichenen Registerklang. Sehr zufrieden äußerte er sich zum Weihnachtskonzert und bescheinigte den Jugenddirigenten Alexander Huber und Michaela Schrode hervorragende Nachwuchsarbeit. Seinem Stellvertreter Stefan Enderle dankte H.-G. Burr für die Übernahme gelegentlicher Einsätze.

Die Jugendleiter Carmen Leichtle und Tobias Majer berichteten vom Vorspielnachmittag und von Auftritten der Jugendformationen am Kinderfestnachmittag. Ende April ließ sich die Jugendkapelle in Standardtänzen unterweisen und umrahmte am Dorfplatz die Maibaumerstellung mit Musik. Zur Unterhaltung spielte sie am Familien- und Seniorennachmittag des Kreismusikfestes in Kirchen auf. Mit Abschlussgrillen wurde das Schuljahresende gefeiert. In Untermarchtal stellte der Musikverein Dächingen bei den Sommerlehrgängen der Bläserjugend mit 13 Jungmusikern das stärkste Kontingent. Erfolgreich dabei waren Matthias Kenzelmann, Daniel Bausch, Jonas Rechtsteiner, Theresa Springer, Dana Huber, Benita Braig, Michael Huber, Armin Enderle, Pascal Rechtsteiner,und Fabian Stiehle in D2 sowie Karin Enderle, Tanja Majer und Christoph Springer in D3.

Wie immer ehrte der MV Dächingen nur Probenbesucher, die nie oder höchstens einmal fehlten. Keine Musikprobe verpasst hatten im Vororchester Alexander Huber, in der Jugendkapelle Tanja Majer, Michael Huber und Theresa Springer, im Blasorchester Hans-Gerd Burr, Christoph Huber und Alexander Springer. Einmal fehlten im Vororchester Michael Huber, in der Jugendkapelle Jonas Rechtsteiner und Tobias Majer, im Blasorchester Armin Huber und Daniel Schrode.