Armin Egle dankt seiner Vorgängerin für ihre Arbeit

Zehn Jahre ist Bärbel Kräutle Chefin im Rathaus in Kirchbierlingen gewesen, bei der letzten Wahl ist die Ortsvorsteherin nicht mehr angetreten. Nun hat ihr Nachfolger im Amt, Armin Egle, ihr für die in den zehn Jahren geleistete Arbeit gedankt. Gemeinsam sind sie als Ortschaftsräte vor 15 Jahren angetreten, erinnerte Egle, fünf Jahre später war Bärbel Kräutle Ortsvorsteherin, die erste Frau an der Spitze im Rathaus Kirchbierlingen.

Das Gemeindeentwicklungskonzept hat sie mit realisiert, das Baugebiet mit 15 Bauplätzen umgesetzt, das Dauerthema Feldwege bearbeitet. Hinter dem Friedhof, südlich vom Musikerheim, rund um den Ort, sind jetzt alle Feldwege geteert, zählte Egle auf. „Stück für Stück wurde die Halle saniert und ist nun fast vollständig gemacht geworden. Zwei Feuerwehrautos wurden angeschafft, die Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen, das CDU-Ferienprogramm umgesetzt, der Spielplatz in der Sonnengrube in die Wege geleitet. Und vieles haben wir gar nicht mitbekommen“ sagte Egle. Er bedankte sich mit einem Citygutschein bei Bärbel Kräutle. Sie dankte wiederum allen, die mit ihr im Ortschaftsrat waren. Am Montag von 19 bis 20 Uhr ist Egle im Rathaus anzutreffen, aber telefonisch sei er immer erreichbar, versicherte er seinen Mitbürgern.

Hans-Jürgen Geiger und Andreas Müller aus Laupheim haben die Jagd um Kirchbierlingen gepachtet und jagen dort zusammen mit Steffie Holder. Sie haben sich dem Ortschaftsrat vorgestellt, „wir wollen wissen, mit wem man es zu tun hat“, sagte Geiger.

Viele lobende und dankende Worte gab es von den Jägern für die Bauern von Kirchbierlingen, die Zusammenarbeit sei hervorragend. Für den Ortschaftsrat hatten sie Wildwurst mitgebracht.